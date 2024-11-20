Байден схвалив передання Україні нестійких мін, які можуть уповільнити наступ РФ, — WP

За словами журналістів, Київ запитував протипіхотні міни протягом трьох років. ЗСУ отримають так звані "нестійкі" міни, які за деякий час дезактивуються. Від цього менша небезпека для цивільного населення.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передання Україні протипіхотних мін. Таке рішення ухвалили на тлі загрози російського прориву в Донецькій області. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Вашингтон "глибоко занепокоєний російським наступом на українські передові лінії останніми тижнями та вбачає нагальну необхідність стримати його".

Представники Пентагону вважають, що протипіхотні міни разом з іншими видами зброї сповільнять просування російських військ. За даними видання, ЗСУ отримають так звані "нестійкі" міни, які через деякий час дезактивуються. Від цього їхня небезпека для цивільного населення менша.

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Журналісти зазначають, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду про заборону на застосування таких систем озброєння. У документі йдеться про те, що невибіркова зброя може завдавати значної шкоди цивільному населенню.

Водночас перший запит від Києва на ці міни надійшов ще з початку вторгнення РФ, тобто майже три роки тому. Водночас російські війська вільно мінують територію на передовій лінії.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, в України могло залишитися менш ніж 50 ракет ATACMS через "дуже руйнівний сезон".

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, війська РФ окупували Нову Іллінку і просунулися в Торецьку.