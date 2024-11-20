Байден одобрил передачу Украине нестойких мин, которые могут замедлить наступление РФ, — WP

По словам журналистов, Киев запрашивал противопехотные мины в течение трех лет. ВСУ получат так называемые "нестойкие" мины, которые спустя время дезактивируются. От этого меньше опасность для гражданского населения.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Украине противопехотных мин. Такое решение было принято на фоне угрозы российского прорыва в Донецкой области. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Вашингтон "глубоко обеспокоен российским наступлением на украинские передовые линии в последние недели и видит насущную необходимость сдержать его".

Представители Пентагона считают, что противопехотные мины вместе с другими видами оружия замедлят продвижение российских войск.

По данным издания, ВСУ получат так называемые "нестойкие" мины, которые спустя некоторое время дезактивируются. От этого их опасность для гражданского населения меньше.

Поставки Украины противопехотных мин: суть проблемы

Предупреждение о минах в Херсонской области

Журналисты отмечают, что более 160 стран подписали международное соглашение о запрете на применение таких систем вооружения. В документе идет речь о том, что неизбирательное оружие может наносить значительный ущерб гражданскому населению.

Вместе с тем первый запрос от Киева на эти мины поступил еще с начала вторжения РФ, то есть почти три года назад. В то же время российские войска свободно минируют территорию на передовой линии.

Напомним, что, по данным Forbes, у Украины могло остаться менее 50 ракет ATACMS из-за "очень разрушительного сезона".

Также сообщалось, что, по данным DeepState, войска РФ оккупировали Новую Ильинку и продвинулись в Торецке.