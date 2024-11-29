Зеленський допустив завершення гарячої фази війни без окупованих територій, але з умовою

За словами українського президента, усі захоплені території можна повернути дипломатичним шляхом, але головне отримати гарантії від Путіна, що він не нападе знову.

Президент України Володимир Зеленський допустив припинення гарячої фази війни навіть у тому разі, поки не будуть повернуті окуповані території. Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

За його словами, угоду про припинення бойових дій може бути укладено, якщо ті території, які перебувають під контролем Києва, будуть взяті "під парасольку НАТО". Пізніше можна буде домовитися дипломатичним шляхом про повернення окупованих земель.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО ту територію України, яка перебуває під нашим контролем. Ми повинні зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо український президент додав, що припинення вогню має передбачати, що російський президент Володимир Путін більше не піде на новий крок агресії і тим самим захопить ще більше територій.

Сили НАТО зі свого боку повинні будуть "негайно" охопити ту частину України, яка контролюється Києвом, інакше Москва зважиться на ще один крок агресії.

Перемога Трампа на виборах: що думає Зеленський

Інтерв'ю було записано після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має працювати з новим очільником Білого дому для того, щоб не втратити найбільшого союзника.

"Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що навколо нього звучать різні голоси. І тому нам не потрібно дозволяти нікому навколо руйнувати нашу комунікацію. Це не принесе користі й буде руйнівним. Ми маємо спробувати знайти нову модель. Я хочу поділитися з ним ідеями і хочу почути його", — продовжив Володимир Зеленський.

Востаннє президент України говорив з американським політиком ще у вересні, під час візиту до Нью-Йорка. Тоді діалог був теплим, добрим і конструктивним. Тепер готуються нові зустрічі.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що Україну можуть підштовхнути до мирних перемовин із РФ уже за кілька місяців, про що написали в The Washington Post. За словами журналістів, під час мирних переговорів Україну можуть змусити відмовитися від частини своєї території на користь Росії.

20 листопада Володимир Зеленський висловився про Крим і переговори з Росією. За його словами, окупований півострів Київ має намір повертати дипломатично, а не бойовим шляхом. Глава держави підкреслив, що заради цього не будуть гинути люди.