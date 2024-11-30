"Путін буде щасливий": Зеленський натякнув на готовність до мирної угоди, — Sky News

Журналісти впевнені, що Київ міг почати змінювати позицію після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. У Кремлі ж можуть сприйняти це як "психологічну перемогу", зазначили кореспонденти.

Президент Росії Володимир Путін буде щасливий від слів українського колеги Володимира Зеленського про те, що він готовий піти на завершення гарячої фази війни до повернення захоплених територій. Таку думку висловили журналісти Sky News з усього світу.

Психологічна перемога: як Путін може сприйняти інтерв'ю Зеленського

Московський кореспондент Івор Беннет зазначив, що Володимир Зеленський, схоже, моргнув першим, і коли глава Кремля вивчить подробиці його інтерв'ю, то нібито залишиться задоволений.

"Після багатомісячного протистояння з приводу того, як закінчиться війна, його протилежний номер, схоже, моргнув першим, давши найчіткіший натяк на те, що Україна може бути готовою поступитися територією (хоча і не на законних підставах) в рамках мирної угоди", — написав Івор Беннет.

Володимир Путін це може розглядати як психологічну перемогу, і Москва постарається отримати з цього максимальну вигоду.

Ставка на Трампа: на що сподівається Зеленський

А от міжнародна кореспондентка Діана Магнай переконана, що Володимир Зеленський робить велику ставку на новообраного президента США Дональда Трампа. Київ може сподіватися, що якщо Вашингтон продемонструє сильну руку в підтримці, тоді й уся Європа візьме цей приклад.

"Для Зеленського членство в НАТО — і надійні гарантії безпеки, що надаються статтею 5, навіть якщо на даному етапі це всього лише прагнення — є невід'ємною частиною того, як він бачить майбутнє своєї країни... Щоб стримування спрацювало, Путін повинен повірити, що коли обраний президент Трамп каже, що буде діяти рішуче, він це має на увазі. А Україна повинна сподіватися, що Трамп не втомиться від цього процесу, коли зрозуміє, наскільки він важкий", — проаналізувала інтерв'ю Діана Магнай.

Натяк на переговори: чи змінив Київ позицію

Редактор відділу міжнародних відносин Домінік Вагхорн зі свого боку вважає, що Володимир Зеленський може натякати на переговори з Росією, а це вже значне зрушення. Можлива зміна позиції, вважає журналіст, могла статися через перемогу Дональда Трампа на виборах, який неодноразово говорив про те, що має намір завершити війну шляхом переговорів. Водночас, потрібні гарантії, що Володимир Путін не повернеться.

"Цього разу ці гарантії мають бути чавунними, на відміну від обіцянок, даних українцям Заходом у минулому, що закінчилися зрадою і дали Путіну можливість почати своє вбивче вторгнення і війну... Це захопливий обмін думками (інтерв'ю Зеленського, — ред.), який вивчатимуть політики як у Кремлі, так і на Заході, оскільки обидві сторони готуються до того, що може статися", — вважає Домінік Вагхорн.

Поступки обох сторін: чи візьмуть Україну в НАТО

Редакторка відділу безпеки та оборони Дебора Гейнс заявила, що для укладення мирної угоди такого типу потрібні поступки обох сторін. Водночас, якщо говорити про членство в НАТО, то необхідні згоди всіх 32 держав-членів, однак деякі з них навіть після завершення бойових дій можуть не погодитися на це, зважаючи на шанс відновлення конфлікту. Це нібито втягнуло б Альянс у пряму війну з Кремлем.

"Однак експерти розмірковують про можливий варіант мирної угоди, за якого НАТО запропонує членство контрольованій урядом частині України, а Росія утримає вже захоплені землі, але без будь-якої міжнародної легітимності або визнання. Такий крок потягне за собою поступки з обох сторін — Київ буде змушений тимчасово змиритися з втратою території, а Москва не зможе досягти основної мети війни — не допустити вступу більшої частини України до західного альянсу", — пише Дебора Гейнс.

Навіть якщо Володимир Зеленський піде на цей крок, вважає журналістка, то Володимир Путін відчуватиме, що не зможе більше за допомогою військової сили вторгнутися на українську територію.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що Володимир Зеленський допустив завершення гарячої фази війни без окупованих територій України, але з умовою. За словами українського президента, усі захоплені території можна повернути дипломатичним шляхом, але головне — отримати гарантії від Путіна, що він не нападе знову.