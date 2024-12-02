"Капітуляції не буде": Зеленський готовий повертати території України дипломатично, але є умова

Президент Володимир Зеленський розповів, що команда Дональда Трампа вивчає "План перемоги". З його слів, війна в Україні вступила у "складний період".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якомога швидшого закінчення війни та готова повертати частину територій дипломатичним шляхом, якщо отримає гарантії від НАТО. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого в японському виданні Kyodo News 2 грудня.

Про повернення територій

Політик зазначив, що ЗС РФ швидше просуваються на сході, і підтримки партнерів України "недостатньо". Він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в альянсі.

Зеленський визнав, що деякі захоплені Росією території, в тому числі анексований у 2014 році Крим, важко повернути силою.

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", — сказав він.

Однак, з його слів, Україна зможе розглядати такі кроки "лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні", щоб Москва не могла почати нову війну. Президент вважає необхідним для безпеки й процвітання вступ у НАТО.

Він підкреслив, що війна вступила в "складний період" та заявив про необхідність додаткової допомоги від партнерів.

Про втрати КНДР

Зеленський розповів, що у Курську область РФ перекинули приблизно 12 тисяч північнокорейських бійців. Однак, з його слів, Україні поки бракує доказів, щоб оприлюднити точну кількість втрат. Він переконаний, що Кремль використовуватиме іноземних солдатів як "гарматне м’ясо", щоб зменшити власні втрати.

Лідер повідомив, що бажання залучити десятки тисяч додаткових сил з КНДР спонукає Росію добре ставитись до іноземців. Він наголосив, що північнокорейські бійці будуть навчені в реальних умовах війни. Вони прагнуть знань про сучасну війну, зокрема щодо безпілотників та інших новітніх технологій. Зеленський спрогнозував, що це матиме величезний вплив на Азію та інші країни.

Про мирний план Трампа

Зеленський розповів, що команда на чолі з новообраним президентом США Дональдом Трампом знає позицію України та отримала "План перемоги".

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", — заявив він.

Президент розповів, що востаннє особисто зустрічався з Трампом у вересні. Він розраховує на додаткові переговори, щоб пояснити "деякі речі більш детально".

Нагадаємо, 29 листопада президент Володимир Зеленський допустив завершення гарячої фази війни в Україні, якщо підконтрольні їй території будуть взяті "під парасольку НАТО".

1 грудня Зеленський заявив, що не погодиться на вступ у НАТО, якщо захоплені РФ території не будуть вважатись українськими. Він запевнив, що Київ не піде на членство в інших кордонах.