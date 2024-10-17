Ресурси і солдати ЗСУ в обмін на допомогу: що Зеленський запропонував Заходу в "плані перемоги"

Переможну ініціативу, яку так довго тримали в таємниці, важко виконати. Партнери не поспішають кликати Україну в НАТО в умовах війни і дозволяти бити ракетами по Росії. У бесіді з Фокусом політичні аналітики називають план Володимира Зеленського "збіркою побажань" і не сподіваються на його схвалення через острах ескалації на Заході.

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Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступив перед Верховною Радою і презентував "план перемоги", який доволі довго тримали в секреті. Перед тим, як презентувати його публічно в Україні, спочатку з ним ознайомилися президент США Джо Байден, потім лідери Німеччини, Франції та Великої Британії.

"План перемоги" містить відомі раніше вимоги до Заходу: запросити Україну в НАТО "вже сьогодні", дозволити бити далекобійними ракетами по Росії і всіляко зміцнювати оборонну галузь. Нові аспекти стосуються розміщення стратегічних неядерних сил в Україні для стримування Росії та заклик до союзників освоювати корисні копалини.

Виконання плану залежить від Заходу, а не від Росії. Агресор не шукає чесного миру, російський лідер Володимир Путін "збожеволів і хоче війни", зауважував Зеленський.

У першому пункті міститься заклик якомога швидше запросити Україну до НАТО. Другий пункт — про зміцнення оборони ЗСУ з переведенням війни на територію ворога і ударами далекобійною зброєю по всій окупованій території України та об'єктах військової інфраструктури в РФ.

Третя частина плану стосується неядерного стримування агресії РФ і розміщення в Україні "комплексного пакета стримування". Виступаючи в Єврораді 17 жовтня, наступного дня після представлення "плану перемоги" в Раді, Зеленський уточнив сенс цього пункту. Підхід "мир через силу" передбачає відправлення ЗСУ ракетного комплекту. США, Великобританія, Франція, Італія та Німеччина вже отримали потрібні деталі.

"Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", — заявив президент.

Четвертий пункт — укладення з партнерами угоди про захист і спільне використання критичних ресурсів. Йдеться про природні ресурси та метали: уран, титан, літій, графіт та інші.

Фінальний, п'ятий пункт "плану перемоги" передбачає, що українські військові ділитимуться досвідом із військовими НАТО. Примітно, що другий, третій і четвертий пункти плану Зеленського містять секретні додатки для партнерів. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що їх не будуть публічно обговорювати. Пункти торкнуться математичної складової: скільки зброї і в якому вигляді її нададуть.

Подоляк також сказав, що в "плані перемоги" не міститься неодмінного звільнення всіх окупованих українських територій військовим шляхом. Необхідно створити умови, щоб Росії ці землі обходилися занадто дорого.

Росія наступає, а допомога Заходу зменшується

Поняття справедливого миру для України в поточних умовах на полі бою розбивається об страх Заходу перед ескалацією. Нездатність поставити у великих обсягах передове озброєння, включно з танками й авіацією, є причиною щоденного просування окупаційної армії на Донбасі.

Захоплення Вугледара не задовольнило апетити агресора: у районі Торецька Донецької області ЗС РФ малими групами пробираються в міську забудову, Селидове беруть "у кліщі", а про складну ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках давно говорять військові ЗСУ.

Захід, замість посилення підтримки, почав натякати на завищені очікування Києва. Німеччина, другий постачальник зброї після США, хоче відкласти відправлення важкої техніки через невіру в успішний контрнаступ ЗСУ для звільнення територій. Франція скорочує суму загальної військової допомоги майже на третину. Двостороння угода Києва і Парижа 2024 року передбачала виділення 3 млрд євро, але за фактом до кінця року — трохи більше 2 млрд євро.

Пакети військової допомоги США в останні місяці стали меншими. Пентагон заявляє про скорочення запасів зброї та обладнання, оскільки американські виробники не встигають наздогнати величезний попит через війну з Росією.

"Штати нарощують виробництво ключових позицій — 155-мм боєприпасів і систем ППО Patriot як для поставок Києву, так і для поповнення власних запасів. Але це багаторічний процес, не можна швидко задовольнити попит", — говорили джерела каналу CNN.

У таких умовах Кремль очікувано назвав план Зеленського "ефемерним" і закликав українську владу "протверезіти". Документ є "замаскованим планом" США щодо продовження війни, зазначав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Уже стільки тижнів йдеться про якийсь ефемерний мирний план... Найімовірніше, це той самий план американців воювати з нами до останнього українця, який тепер Зеленський закамуфлював і назвав "мирним планом", — сказав Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін у червні 2024 року називав "конкретну і реальну мирну пропозицію". Київ має вивести війська з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Друга умова — залишити ідею вступу до НАТО та нейтральний і без'ядерний статус Києва.

Росія заручилася необмеженою військовою допомогою від союзників: Ірану та Північної Кореї. Остання, своєю чергою, окрім боєприпасів до артилерії та балістичних ракет, пробує відправляти живу силу на український фронт.

Вочевидь, Путін готовий до затяжної війни і його "теорія перемоги" ґрунтується на послідовному наступі протягом невизначеного часу. Тактика загрожує виснаженням живої сили і техніки, тому рано чи пізно доведеться зменшити темп наступу на окремих ділянках фронту, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Збірка побажань: що з "плану перемоги" Зеленського можна виконати?

Співрозмовники Фокуса вважають представлений "план перемоги" нереалістичним. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко прямо називає ініціативу "порожніми словами": від бажань відмовлятися не можна, але в реальності ситуація складніша.

"Ми майже все спихнули на партнерів, а які вимоги ми висуваємо до себе? Де пункти про боротьбу з корупцією, про зміцнення демократичних інститутів. Ми багато чого вимагаємо від партнерів, а наша роль у цьому яка?" — задається він питанням.

Гончаренко в бесіді з Фокусом критикує третій пункт про неядерне стримування РФ. В умовах протистояння з ядерною державою він здається безглуздим. Єдиний варіант виживання для країни під час тривалого протистояння з Росією — бути членом НАТО з ядерною зброєю або готувати власні ядерні розробки.

Зрозуміло, що "мирна пропозиція" Путіна щодо виведення українських військ із чотирьох регіонів абсолютно не підходить Україні. Загалом "план перемоги" Зеленського, за словами нардепа, не є переговорною позицією Києва.

"Це просто пріоритети зовнішньої політики України", — зауважує він.

Озвучений Зеленським план краще назвати збіркою побажань української сторони: перший і, мабуть, основний пункт про вступ до НАТО неможливий у нинішніх умовах, додає політолог Ігор Рейтерович.

Експерт наголошує на важливості четвертого пункту про економічне партнерство. Іноземні компанії, на його переконання, слід було залучати з моменту здобуття Україною незалежності. Відкриття представництв і спільних підприємств забезпечили б надходження до бюджету, а українцям — гідні заробітки.

"Якби у нас американських компаній було більше, повірте, позиція Штатів була б зовсім інша ще з 2014 року. І тим більше після 24 лютого 2024-го. Гарантії для іноземного бізнесу — найкращий захист від російського вторгнення", — пояснює Фокусу експерт.

Використання корисних копалин, як каже нардеп Олексій Гончаренко, пояснює, чому Україна потрібна світу і чим вона може відшкодувати надану їй допомогу.

"Акцент зроблено на ресурсах і нашій армії (фінальний пункт, що стосується обміну досвідом з військовими НАТО. — Ред.). У принципі, це те, чим ми можемо бути корисними", — констатує Гончаренко.

Позиція Росії щодо відведення військ із чотирьох областей не повинна хвилювати Київ. Бажано змусити Росію сісти за стіл переговорів, але як це зробити в умовах втрат територій на Донбасі, неясно.

"Якщо партнери допоможуть нам виконати всі 5 пунктів, озвучених Зеленським, примусити РФ до миру можливо і вийде. У секретних пунктах плану можуть міститися вимоги відправити передове озброєння: літаки F-16, комплекси ППО і західні танки", — робить висновки Рейтерович.

Стратегічний договір зі Штатами замість планів

У "плані перемоги" Володимира Зеленського, на думку директора Центру соціологічних досліджень "Український барометр", політолога Віктора Небоженка, не зовсім поєднуються цілі та засоби для їхнього досягнення, тому він має непереконливий вигляд.

"Ініціатива відображає надії влади на Захід, а не цілі для України. Надання Європі військ, передача корисних копалин — це все предмети післявоєнної угоди із зобов'язаннями кількох сторін. Формула плану не може містити зобов'язань", — вважає експерт.

Світовій історії відомий ленд-ліз, спосіб передання озброєнь США союзникам, що не передбачає миттєвої оплати. Друга світова війна закінчилася 1945 року і лише 1972-го СРСР і США вдалося укласти угоду про порядок погашення боргів за ленд-лізом. Остаточно борг погасила Росія в серпні 2006 року. Новий ленд-ліз для України так і не запрацював як це було в Другу світову.

Не додає популярності й секретні протоколи плану — українське суспільство миттєво сприйме їх через призму теорій змов. Президента обирало населення, отже зараз від виборців приховують важливі дані, зазначає Небоженко.

Україні потрібні не "плани перемог", а стратегічна угода зі Штатами, як у Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини, додає експерт.

Наприклад, договір про співпрацю між Вашингтоном і Гельсінкі, підписаний у грудні 2023 року, передбачає, що Сполучені Штати зможуть користуватися 15 військовими об'єктами Фінляндії для транзиту, тренувань, розміщення військових і обладнання, дозаправлення авіації, ремонту техніки та інших цілей.

"Вашингтонська декларація" від 2023 року передбачає координацію Південної Кореї та США в разі будь-якої ядерної відповіді на удар Північної Кореї в регіоні. Документ передбачає розгортання "стратегічних активів" США навколо Корейського півострова, зокрема й атомну субмарину.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що партнери не поспішають із запрошенням України до НАТО, поки триває повномасштабна війна з Росією. Прохання Зеленського про запрошення ставить Альянс у складне становище.

Фокус раніше писав про тиск Штатів на Володимира Зеленського в питанні зменшення мобілізаційного віку українців. Як аргумент вони наводять війну у В'єтнамі, тоді в армію забирали з 19 років.