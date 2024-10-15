Німеччина припиняє постачання важкої техніки в Україну: чого боїться Олаф Шольц

Німецькі правлячі еліти не вірять у військові успіхи України і дедалі більше схиляються до відновлення зв'язків з Росією. Відправка 18 танків Leopard 2 може стати останньою, хоча Бундесвер має близько 300 таких машин. Фокус дізнався, чим небезпечний такий розворот.

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Німеччина, один з основних військових союзників України і головний постачальник допомоги від Євросоюзу, змінює риторику. Бундесвер відкладає постачання ЗСУ важкої техніки через зневіру в успішний контрнаступ для звільнення територій, розповіли джерела німецького таблоїду Bild.

Німеччина посідає друге місце після США за обсягами наданої Україні військової допомоги. Лише 2024 року Берлін виділив Києву 7,7 мільярда доларів, важливі системи ППО та артилерію, визнавали в Пентагоні.

За відомостями Bild, президент України Володимир Зеленський під час останньої зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем у Берліні 11 жовтня озвучив низку нездійсненних вимог: дозвіл бити по цілях у Росії ракетами класу "повітря-земля" Taurus та прискорити процес вступу України до НАТО.

Вимоги українського лідера німецька сторона сприйняла без ентузіазму. Шольц однозначно не відмовив, але й не дав позитивної відповіді. Співрозмовники також говорили про невіру Міноборони Німеччини в перемогу України. Бундесвер не планує постачати ЗСУ танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інше.

Після відправки 18 танків Leopard 2 подальших поставок не буде, незважаючи на те, що у Бундесверу є близько 300 таких танків. Водночас Німеччина не відмовляється від передачі 100 000 артилерійських снарядів у 2025 році. Загальна фінансова допомога Києву становитиме 8 млрд євро 2024 року і 4 млрд — 2025-го.

Автори зазначають, що незважаючи на заяви глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса про підтримку України, внутрішні доповіді вказують на виснаження ЗСУ. Росія при цьому просувається вперед, незважаючи на втрати, що викликає тривогу в Берліні.

Проте Німеччина разом із Бельгією, Данією та Норвегією до кінця 2024 року готують для України пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО IRIS-T і Skynex, САУ Gepard, гусеничні та колісні гаубиці, танки, броньовані автомобілі, дрони, радари й артилерійські снаряди.

Німеччина "втомилася" від підтримки України?

Німецькі ЗМІ звертають увагу на "втому" Заходу від боротьби України з російською агресією. Одна з причин — ескалація на Близькому Сході, наслідки якої можуть вимагати від Заходу додаткової допомоги.

"Україна не є темою номер один у зовнішній політиці та політиці безпеки. Влада від Берліна до Вашингтона реагує на зміну внутрішньополітичних настроїв у їхніх країнах, хоча ключові фігури розуміють, наскільки безперспективною є надія на мирні переговори з Росією", — вказує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Українські експерти-міжнародники стримано оцінюють інформацію про призупинення допомоги Німеччині. Можливо, призупинення відправки важкої техніки пов'язане з її запасами і спроможністю виробництва, вважає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів "Центру Разумкова" Олексій Мельник.

Заяви про передачу озброєнь, за словами експерта, мають інформаційний характер і не можна виключати сценарій прихованої передачі техніки. Єдине, у чому точно не варто сподіватися на Німеччину — це передача ракет Taurus, запевняє аналітик.

"Німецький політичний істеблішмент всерйоз турбується за стан і можливості Бундесверу. Переозброєння армії Німеччини стоїть на першому місці", — пояснює він Фокусу.

Інші військові конфлікти, зокрема, на Близькому Сході та загострення ситуації на Корейському півострові теж потребують ресурсів. Заходу варто розглядати комплексно проблему "осі зла" створення різних точок напруги. Президент Росії Володимир Путін підтверджував можливість постачання зброї силам, що протистоять країнам Заходу. Насамперед до списку входять Іран, Північна Корея, хусити в Ємені, ліванська "Хезболла", Венесуела, Куба та інші союзники.

"Дискусії про третю світову війну ведуться. Дивно, лідери провідних країн досі не зрозуміли, що вона вже йде. Росія та її союзники хочуть, щоб Захід не встигав "гасити пожежі" по світу", — додає експерт.

Зеленського примушують до миру

Дивуватися зміні настроїв у Німеччині з приводу продовження війни в Україні не варто. Берлін під тиском Штатів відправляв Києву допомогу, вказує директор Центру соціологічних досліджень "Український барометр", політолог Віктор Небоженко.

Операцію з дискредитації України, на його думку, провела генеральна прокуратура Німеччини. Видавши ордер на арешт громадянина України, підозрюваного в підриві "Північних потоків", інструктора з дайвінгу Володимира З., було сформовано негативне ставлення німців до українців.

Небоженко повідомив про невпевненість Шольца перед президентськими виборами у США. Канцлеру потрібна можливість для маневрів, а Україна гостро потребує німецького важкого озброєння.

"Ми бачимо результат успішного тиску Путіна на Німеччину. Немає фактора, щоб змусити їх підтримувати українські сили. Але якщо тенденції продовжаться, виникне питання про силу НАТО в принципі", — зауважує експерт.

Внутрішньополітичні розклади також змушують владу Німеччини змінювати риторику. Вибори до Бундестагу заплановані на 28 вересня 2025 року, нагадує в бесіді з Фокусом експерт-міжнародник Максим Ялі.

Олаф Шольц є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, серйозну конкуренцію їй становить партія "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), яка виступає за скорочення допомоги Києву і відновлення зв'язків із Росією.

Популярність праворадикалів зростає: у Саксонії та Тюрінгії, федеральних землях на сході Німеччини, 1 вересня 2024 року на виборах депутатів земельних парламентів "Альтернатива для Німеччини" здобула понад 30% голосів. Праві настрої поступово домінують у Німеччині, на що Шольц не може не звертати увагу, вважає Ялі.

"Канцлер бере паузу напередодні президентських виборів у США. Західні партнери, м'яко кажучи, без ентузіазму прийняли план Зеленського. Замість ескалації і дозволу бити по Росії далекобійними ракетами, Шольц та інші партнери виступають за компроміси і початок мирних переговорів", — пояснює Фокусу аналітик.

Німеччина також посилає сигнал особисто Зеленському: якщо другий за військовою міццю союзник припинить постачати озброєння, Україна буде змушена говорити з РФ. Таким чином українського лідера примушують до миру, підсумував експерт.

Нагадаємо, компанії з Німеччини постачають Росії обладнання для військового виробництва, незважаючи на санкції. Тільки за 2023 рік РФ отримала понад 300 верстатів для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

Також засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня в Німеччині, відклали. Президент США Джо Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон".