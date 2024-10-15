Германия прекращает поставки тяжелой техники в Украину: чего боится Олаф Шольц

Немецкие правящие элиты не верят в военные успехи Украины и все больше склоняются к восстановлению связей с Россией. Отправка 18 танков Leopard 2 может стать последней, хотя Бундесвер имеет около 300 таких машин. Фокус узнал, чем опасен такой разворот.

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Германия, один из основных военных союзников Украины и главный поставщик помощи от Евросоюза, меняет риторику. Бундесвер откладывает поставки ВСУ тяжелой техники из-за неверия в успешное контрнаступление для освобождения территорий, рассказали источники немецкого таблоида Bild.

Германия занимает второе место после США по объемам предоставленной Украине военной помощи. Только в 2024 году Берлин выделил Киеву 7,7 миллиарда долларов, важные системы ПВО и артиллерию, признавали в Пентагоне.

По сведениям Bild, президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине 11 октября озвучил ряд невыполнимых требований: разрешение бить по целям в России ракетами класса "воздух — земля" Taurus и ускорить процесс вступления Украины в НАТО.

Требования украинского лидера немецкая сторона восприняла без энтузиазма. Шольц однозначно не отказал, но и не дал положительный ответ. Собеседники также говорили о неверии Минобороны Германии в победу Украины. Бундесвер не планирует поставлять ВСУ танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и прочее.

После отправки 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, несмотря на то, что у Бундесвера имеется около 300 таких танков. В то же время Германия не отказывается от передачи 100 000 артиллерийских снарядов в 2025 году. Общая финансовая помощь Киеву составит 8 млрд евро в 2024 году и 4 млрд — в 2025-м.

Авторы отмечают, что несмотря на заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поддержке Украины, внутренние доклады указывают на истощение ВСУ. Россия при этом продвигается вперед, несмотря на потери, что вызывает тревогу в Берлине.

Тем не менее Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией до конца 2024 года готовят для Украины пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. В него войдут системы ПВО IRIS-T и Skynex, САУ Gepard, гусеничные и колесные гаубицы, танки, бронированные автомобили, дроны, радары и артиллерийские снаряды.

Германия "устала" от поддержки Украины?

Немецкие СМИ обращают внимание на "усталость" Запада от борьбы Украины с российской агрессией. Одна из причин — эскалация на Ближнем Востоке, последствия которой могут потребовать от Запада дополнительной помощи.

"Украина не является темой номер один во внешней политике и политике безопасности. Власти от Берлина до Вашингтона реагируют на изменение внутриполитических настроений в их странах, хотя ключевые фигуры понимают, насколько бесперспективна надежда на мирные переговоры с Россией", — указывает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украинские эксперты-международники сдержанно оценивают информацию о приостановке помощи Германии. Возможно, приостановка отправки тяжелой техники связана с ее запасами и способностью производства, считает содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова" Алексей Мельник.

Заявления о передаче вооружений, по словам эксперта, носят информационный характер и нельзя исключать сценарий скрытой передачи техники. Единственное, в чем точно не стоит надеяться на Германию — это передача ракет Taurus, уверяет аналитик.

"Немецкий политический истеблишмент всерьез беспокоится за состояние и возможности Бундесвера. Перевооружение армии Германии стоит на первом месте", — объясняет он Фокусу.

Другие военные конфликты, в частности, на Ближнем Востоке и обострение ситуации на Корейском полуострове тоже требуют ресурсов. Западу стоит рассматривать комплексно проблему "оси зла" создание разных точек напряжения. Президент России Владимир Путин подтверждал возможность снабжения оружия силам, противостоящим странам Запада. Прежде всего в список входят Иран, Северная Корея, хуситы в Йемене, ливанская "Хезболла", Венесуэла, Куба и другие союзники.

"Дискуссии о третьей мировой войне ведутся. Удивительно, лидеры ведущих стран до сих пор не поняли, что она уже идет. Россия и ее союзники хотят, чтобы Запад не успевал "гасить пожары" по миру", — добавляет эксперт.

Зеленского принуждают к миру

Удивляться смене настроений в Германии по поводу продолжения войны в Украине не стоит. Берлин под давлением Штатов отправлял Киеву помощь, указывает директор Центра социологических исследований "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко.

Операция по дискредитации Украины, по его мнению, провела генеральная прокуратура Германии. Выдав ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", инструктора по дайвингу Владимира З., было сформировано негативное отношение немцев к украинцам.

Небоженко сообщил о неуверенности Шольца перед президентскими выборами в США. Канцлеру нужна возможность для маневров, а Украина остро нуждается в немецком тяжелом вооружении.

"Мы видим результат успешного давления Путина на Германию. Нет фактора, чтобы заставить их поддерживать украинские силы. Но если тенденции продолжатся, возникнет вопрос о силе НАТО в принципе", — замечает эксперт.

Внутриполитические расклады также заставляют власти Германии менять риторику. Выборы в Бундестаг запланированы на 28 сентября 2025 года, напоминает в беседе с Фокусом эксперт-международник Максим Яли.

Олаф Шольц является членом Социал-демократической партии Германии, серьезную конкуренцию ей составляет партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающая за сокращение помощи Киеву и восстановление связей с Россией.

Популярность праворадикалов возрастает: в Саксонии и Тюрингии, федеральных землях на востоке Германии, 1 сентября 2024 года на выборах депутатов земельных парламентов "Альтернатива для Германии" получила более 30% голосов. Правые настроения постепенно доминируют в Германии, на что Шольц не может не обращать внимание, считает Яли.

"Канцлер берет паузу накануне президентских выборов в США. Западные партнеры, мягко говоря, без энтузиазма приняли план Зеленского. Вместо эскалации и разрешения бить по России дальнобойными ракетами, Шольц и другие партнеры выступают за компромиссы и начало мирных переговоров", — поясняет Фокусу аналитик.

Германия также посылает сигнал лично Зеленскому: если второй по военной мощи союзник прекратит поставлять вооружения, Украина будет вынуждена говорить с РФ. Таким образом украинского лидера принуждают к миру, заключил эксперт.

Напомним, компании из Германии поставляют России оборудование для военного производства, несмотря на санкции. Только за 2023 год РФ получила более 300 станков для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.

Также заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября в Германии, отложили. Президент США Джо Байден отменил визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон".