Санкции не работают: в РФ попадает оборудование из Германии для производства боеприпасов, — СМИ

По данным SWR, немецкую продукцию активно используют компании, которые снабжают российскую армию двигателями и деталями для самолетов. Среди них — "Парсек", "Камаз", NIR и "Промышленные решения".

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Немецкие компании несмотря на санкции продолжают поставлять России оборудование для военного производства. Телекомпания SWR проанализировала таможенные документы, а также фото и видеозаписи, которые свидетельствуют, что в 2023 году в РФ было поставлено более 300 станков, которые можно использовать для производства деталей транспортных средств или боеприпасов. Об этом пишет издание Tagesschau.

В основном это большие промышленные машины или так называемые станки с ЧПУ (числовым программным управлением), которые автоматически выполняют различные операции, такие как резка стали, гибка листов металла или сварка. Такие машины являются ключевыми для производства компонентов для транспортных средств, самолетов и боеприпасов.

По словам эксперта Совета по вопросам экономической безопасности Украины Елены Юрченко, около 80% станков с ЧПУ в России сегодня используются в военном производстве. Она отмечает, что с их помощью Москва может быстрее и точнее изготавливать оружие. Германия является одним из лидеров в производстве таких машин, имея до 30% рынка в России.

Немецкое оборудование используют российские компании "Парсек", "Камаз", NIR, которая, по имеющимся данным, "поставляет российским военным авиационные и ракетные двигатели" и "Промышленные решения".

По данным расследования SWR, значительная часть машин поступала в Россию через Турцию. Около двух третей поставок в 2023 году осуществлялись именно через турецких посредников, некоторые из которых имеют прямые связи с Россией или были основаны российскими предпринимателями.

Эксперт по санкциям Бенджамин Гилгеншток из Киевской школы экономики призывает к усилению контроля за экспортом таких машин. Он подчеркивает, что обход санкций является чрезвычайно выгодным для посредников, но более жесткие меры могли бы существенно сократить этот процесс.

Напомним, 3 октября издание The Insider писало, что РФ использует высококлассные американские, немецкие и швейцарские детали для разработки систем РЭБ.

Согласно расследованию InformNapalm продукция из РФ продолжает поступать на рынок США. В частности речь идет об ООО "Планар", специализирующемся на производстве микроволновой электроники