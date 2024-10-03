РФ получает западные детали для систем РЭБ, несмотря на санкции, — расследование (график)

По словам журналистов, в 2023 году в Россию было завезено одних только генераторов и анализаторов спектра американского Keysight, немецкого Rohde & Schwarz и швейцарского AnaPico на сумму $38 млн, в 2024-м — на $12 млн. Средняя цена одного прибора — около $43 000.

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Россия использует высококлассные американские, немецкие и швейцарские анализаторы спектра и генераторы сигнала для разработки систем РЭБ. Об этом пишет издание The Insider.

По словам журналистов, устройства для РЭБ — это незаменимый элемент в войне с Украиной. В России производить такое оборудование толком не умеют. Однако его покупают через Китай.

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В материале говорится, что средства РЭБ могут защищать людей и технику, обнаруживать вооружения противника, подавлять вражескую радиосвязь и выполняют прочие функции. Для такого оборудования критичны два вида дорогих и сложных устройств:

анализаторы спектра, которые позволяют понять, на каких частотах работают системы связи противника, в том числе каналы управления дронами и видеосигнала с них (и вообще — есть ли они в пределах досягаемости);

генераторы сигнала, которые забивает шумом необходимый канал.

Издание пишет, что в полевых условиях против дронов нередко применяются совсем простые устройства китайской сборки.

Как рассказал украинский специалист по военной радиоэлектронике Сергей Флеш, "окопный" РЭБ — это генератор белого шума, настроенный на работу вблизи какой-то популярной частоты для связи.

Издание пишет, что простые анализаторы радиочастотного спектра можно купить за 40 евро на Aliexpress. Более того, широкополосную "глушилку" можно собрать самостоятельно из электрошокера и строительного уголка.

При этом, как сообщается, подобные устройства нуждаются в калибровке, настройке, а также в испытаниях. Для этого нужны генераторы сигналов, анализаторы спектра и осциллографы, а также вибростенды и климатические камеры.

По словам журналистов, для эффективной работы военные предпочитают гораздо более дорогие устройства.

Издание пишет, что в 2023 году в Россию было завезено одних только генераторов и анализаторов спектра американского Keysight, немецкого Rohde & Schwarz и швейцарского AnaPico на сумму $38 млн, в 2024-м — на $12 млн. Средняя цена одного прибора — около $43 000.

При этом, как говорится в материале, в Евросоюзе генераторы сигнала запрещены к экспорту в Россию с 24 июня 2023 года, анализаторы спектра (и прочие устройства под кодами, начинающимися на 9030) — с 19 декабря 2023-го.

Издание пишет, что в прошлом году лидером по закупкам анализаторов и генераторов Keysight, Rohde & Schwarz и AnaPico стала АО "Научно-Производственная Фирма "Диполь". За ней по объему закупок данной техники идут ООО "Научные Приборы и Системы", ООО "Градиент", ООО "Микроприбор", ООО "Инфостера".

Сообщается, что компания АО "НПФ "Диполь" работала преимущественно через китайских перекупщиков. Почти половину поставок в 2023 году обеспечила китайская "фирма-пустышка" (не имеющая ни веб-сайта, ни телефона) Tyranhe Technology Co., Ltd.

Издание пишет, что в 2023 году АО "НПФ "Диполь" закупил:

генераторы сигналов со сверхнизким уровнем фазового шума, анализаторы фазовых шумов и другую технику производства производства швейцарской AnaPico,

генераторы сигналов американской фирмы Stanford Research Systems,

генераторы сигналов американской Keysight Technologies, а также произведенные данной фирмой многочисленные и разнообразные анализаторы спектра,

генераторы сигналов производства Rohde & Schwarz,

анализатор спектра CNT-90 производства шведского Pendulum Instruments было закуплено у южноафриканского Burndale Technologies. Это устройство характеризуется очень высокой стабильностью частоты (0.01 ppm/month).

В материале говорится, что в период с января по май 2024 года техники Rohde & Schwarz и Keysight Technologies было закуплено "Диполем" на $2,9 млн. Примечательно то, что компания "Диполь" ранее выступала подрядчиком по госзаказу. Она работала с Минобрнауки, Минпромторгом, "Российскими космическими системами", а также с БПО "Прогресс", оборонным ФГУП ЦНИИХМ.

Фото: The Insider

По словам журналистов, в 2024 году лидером рынка стала — фирма ООО "РМ-Инвест". Ранее она занималась поставками медицинской техники в РФ. Компания произвела всего лишь две закупки, но крупными партиями — генераторов и анализаторов спектра производства Keysight через гонконгскую C-R Kesha Trading & Logistics.

Как рассказал журналистам военный эксперт Леонид Дмитриев, оборудование от Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, Meatest Anapico, KYORITSU и других мировых производителей активно применяется в доработке и совершенствовании спутников радиоэлектронной разведки РФ и системы "Лиана".

По его словам, российские предприятия получают контрольно-измерительные приборы: рубидиевые стандарты частоты, анализаторы, осциллографическое оборудование, а также элементы, применяемые в самих системах пассивной радиоразведки и управления группировками спутников.

Дмитриев рассказал, что запустить массовое производство и оборудовать российские самолеты бортовыми системами РЭБ получилось только в середине 2010-х, хотя разработки были начаты еще в конце 1970-х.

Эксперт заявил, что "бум" производства в РФ так называемых "отечественных" систем РЭБ и радиоэлектронной разведки совпадает с сертификацией и началом поставок импортных приборов и элементов.

Ранее сообщалось, что перед отправкой в Украину солдат РФ учат отбиваться от дронов ВСУ броском автомата. В опубликованном ролике Минобороны РФ говорится, что такие упражнения полезны, поскольку личный состав российских войск будет уже мысленно знать, что такое "камикадзе" и сможет лучше ориентироваться.