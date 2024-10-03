Неудачный "Проход-1" не останавливает РФ: "Ростех" планирует создать беспилотную БМР-3МА "Вепрь"

Аналитики портала Defense Express отметили, что работы по комплексу "Проход-1" ведутся уже 8 лет. В 2022 году оккупанты даже заявили, что использовали его в Украине.

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Российская корпорация "Ростех" опубликовала видео, на котором боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь", разработанная на "Уралвагонзаводе", выполняет задачи на территории так называемой "ДНР". На кадрах продемонстрировано, как машина прокладывает путь через минные поля, достаточно широкий для прохода бронированной и гражданской техники.

"Вепрь" оснащен защитной конструкцией типа "мангал", которая помогает противодействовать атакам дронов. В "Ростехе" также отметили, что машина имеет усиленную защиту, в том числе динамическую.

В корпорации добавили, что рассматривают возможность создания беспилотной версии комплекса и отметили, что уже имеют опыт разработки роботизированного сапера на базе многофункционального погрузчика, который якобы успешно протестировали.

В то же время аналитики портала Defense Express отметили, что "Ростех" не упомянул о существовании комплекса "Проход-1", разработка которого ведется с 2016 года под руководством российского научно-исследовательского института "Сигнал".

Он базируется на той же платформе БМР-3М "Вепрь" и оснащен системами дистанционного управления, в частности камерами и средствами связи. Комплекс использует трал ТМТ-С для разминирования.

Комплекс "Проход-1" Фото: Из открытых источников

Интересно, что еще в июле 2022 года Россия заявляла об использовании "Проход-1" на фронте, однако из опубликованных видео было видно, что трал ТМТ-С постоянно отрывался от земли, что, вероятно, свидетельствует о технических проблемах с плавностью хода роботизированной версии машины.

Напомним, 1 октября генеральный конструктор Специального технологического центра Роман Иванов заявил, что в РФ планируют заменить разведывательные комплексы "Орлан-10" и "Орлан-30". Новое поколение дронов "Орлан" создается по ТЗ, составленному Минобороны России.