Невдалий "Проход-1" не зупиняє РФ: "Ростех" планує створити безпілотну БМР-3МА "Вепрь"

Аналітики порталу Defense Express зазначили, що роботи по комплексу "Проход-1" ведуться вже 8 років. У 2022 році окупанти навіть заявили, що використовували його в Україні.

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Російська корпорація "Ростех" опублікувала відео, на якому бойова машина розмінування БМР-3МА "Вепрь", розроблена на "Уралвагонзаводі", виконує завдання на території так званої "ДНР". На кадрах продемонстровано, як машина прокладає шлях через мінні поля, достатньо широкий для проходу броньованої та цивільної техніки.

"Вепрь" оснащено захисною конструкцією типу "мангал", яка допомагає протидіяти атакам дронів. У "Ростех" також зазначили, що машина має посилений захист, зокрема динамічний.

У корпорації додали, що розглядають можливість створення безпілотної версії комплексу і зазначили, що вже мають досвід розроблення роботизованого сапера на базі багатофункціонального навантажувача, який нібито успішно протестували.

Водночас аналітики порталу Defense Express зауважили, що "Ростех" не згадав про існування комплексу "Проход-1", який розробляють з 2016 року під керівництвом російського науково-дослідного інституту "Сигнал".

Він базується на тій же платформі БМР-3М "Вепрь" і оснащений системами дистанційного керування, зокрема камерами та засобами зв'язку. Комплекс використовує трал ТМТ-С для розмінування.

Комплекс "Проход-1" Фото: З відкритих джерел

Цікаво, що ще в липні 2022 року Росія заявляла про використання "Проход-1" на фронті, проте з опублікованих відео було видно, що трал ТМТ-С постійно відривався від землі, що, ймовірно, свідчить про технічні проблеми з плавністю ходу роботизованої версії машини.

Нагадаємо, 1 жовтня генеральний конструктор Спеціального технологічного центру Роман Іванов заявив, що в РФ планують замінити розвідувальні комплекси "Орлан-10" і "Орлан-30". Нове покоління дронів "Орлан" створюється за ТЗ, складеним Міноборони Росії.