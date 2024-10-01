У РФ розробляють нові БпЛА на заміну "Орлан-10" і "Орлан-30": що відомо

За словами генерального конструктора компанії-виробника, нове покоління дронів "Орлан" створюється за ТЗ, складеним Міністерством оборони Росії.

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У Російській Федерації планують замінити розвідувальні комплекси "Орлан-10" і "Орлан-30" на дрони, які зараз розробляє Спеціальний технологічний центр (СТЦ). Про це розповів генеральний конструктор організації Роман Іванов російському агентству ТАСС.

За словами Романа Іванова, зараз СТЦ працює над новими поколіннями дронів "Орлан", але процес сповільнився, оскільки виробництво завантажене "поточними роботами". Нові БпЛА являтимуть собою ті самі апарати типу "крило", проте зроблені з урахуванням нових запитів Міністерства оборони РФ. Відомство надало виробнику відповідне ТЗ.

"Нові комплекси покликані стати заміною наявним "Орлан-10" і "Орлан-30", але міняти коней на переправі — досить важка справа, і замовник теж це розуміє", — заявив генеральний конструктор СТЦ.

Крім того, співрозмовник видання також повідомив, що перед компанією стоять завдання з модернізації наявної техніки, щоб збільшити її ефективність. Паралельно ведуться роботи з виконання державного оборонного замовлення.

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Згідно з більш ранньою заявою генерального конструктора Спеціального технологічного центру, російські військовослужбовці зараз застосовують на війні в Україні до 1 тисячі безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" і "Орлан-30".

Нагадаємо, у Росії розповіли про навчання операторів БпЛА, і ця інформація дала змогу аналітикам підрахувати час роботи ворожого розвідувального безпілотника "Орлан".

Раніше експерти також припустили, що РФ могла запускати над Німеччиною дрони "Орлан", зокрема з метою відстеження маршрутів зброї, яку постачають Україні.