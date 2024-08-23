Російські дрони "Орлан-10" могли літати над Німеччиною: якою була мета, — ЗМІ

Експерти припускають, що росіяни хочуть розвідувати підприємства ВПК і шляхи постачання зброї Україні на території ФРН.

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Російська Федерація могла запускати над територією Німеччини розвідувальні безпілотні апарати "Орлан", зокрема з метою відстеження маршрутів зброї, яку постачають Україні. Такого висновку дійшли експерти порталу Defence Express.

Автори статті зазначають із посиланням на німецьке видання Bild, що неконтрольовані польоти невідомих дронів були помічені над неробочою атомною електростанцією, хімічними заводами і СПГ-терміналом у промисловій зоні землі Шлезвіг-Гольштейн.

Швидкість одного з побачених БПЛА становила 100 км/год. Передбачається, що це були російські БПЛА-розвідники "Орлан-10", запущені з кораблів у Північному морі. Дальність цих дронів в автономному режимі становить до 600 км.

Експерти припустили, що ці інциденти є спробою росіян "промацати" слабкі місця на території ФРН, щоб надалі проводити розвідку над іншими об'єктами. Це можуть бути підприємства німецького оборонно-промислового комплексу або маршрути постачання зброї, яку партнери передають Україні.

"Загалом ці епізоди — незалежно від того, підтвердиться, що це були російські дрони чи ні — мають стати приводом замислитися щонайменше над мінімальним прикриттям критичної інфраструктури антидроновими засобами", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що російські дрони-розвідники часто проникають у глибокий тил України, виявляють місцезнаходження військових об'єктів і наводять балістичні ракети. Особливо небезпечні вони для прифронтових міст — Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Дніпра та інших. Діючи в робочій парі з далекобійними ракетними комплексами "Іскандер", такі БПЛА забезпечують точне попадання російських снарядів.

Представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат також попередив, що ЗС РФ Федерації почали запускати в тил України розвідувальні БПЛА з відключеним сигналом GPS. Дрони вмикають сигнал лише безпосередньо над об'єктами, які росіяни хочуть розвідувати.