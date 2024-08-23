Российские дроны "Орлан-10" могли летать над Германией: какова была цель, — СМИ

Эксперты предполагают, что россияне хотят разведывать предприятия ВПК и пути поставок оружия Украине на территории ФРГ.

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Российская Федерация могла запускать над территорией Германии разведывательные беспилотные аппараты "Орлан", в частности с целью отслеживания маршрутов оружия, поставляемого Украине. К такому выводу пришли эксперты портала Defence Express.

Авторы статьи отмечают со ссылкой на немецкое издание Bild, что неконтролируемые полеты неизвестных дронов были замечены над неработающей атомной электростанцией, химическими заводами и СПГ-терминалом в промышленной зоне земли Шлезвиг-Гольштейн.

Скорость одного из увиденных БПЛА составляла 100 км/ч. Предполагается, что это были российские БПЛА-разведчики "Орлан-10", запущенные с кораблей в Северном море. Дальность этих дронов в автономном режиме составляет до 600 км.

Эксперты предположили, что эти инциденты являются попыткой россиян "прощупать" слабые места на территории ФРГ, чтобы в дальнейшем проводить разведку над другими объектами. Это могут быть предприятия немецкого оборонно-промышленного комплекса или маршруты поставок оружия, которое партнеры передают Украине.

"В общем эти эпизоды — независимо от того, подтвердится, что это были российские дроны или нет — должны стать поводом задуматься как минимум над минимальным прикрытием критической инфраструктуры антидроновыми средствами", — заключили в издании.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что российские дроны-разведчики часто проникают в глубокий тыл Украины, выявляют местонахождение военных объектов и наводят баллистические ракеты. Особенно опасны они для прифронтовых городов — Одессы, Харькова, Запорожья, Чернигова, Днепра и других. Действуя в рабочей паре с дальнобойными ракетными комплексами "Искандер", такие БПЛА обеспечивают точное попадание российских снарядов.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат также предупредил, что ВС РФ Федерации начали запускать в тыл Украины разведывательные БПЛА с отключенным сигналом GPS. Дроны включают сигнал только непосредственно над объектами, которые россияне хотят разведывать.