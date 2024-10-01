В РФ разрабатывают новые БПЛА на замену "Орлан-10" и "Орлан-30": что известно

По словам генерального конструктора компании-производителя, новое поколение дронов "Орлан" создается по ТЗ, составленному Министерством обороны России.

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В Российской Федерации планируют заменить разведывательные комплексы "Орлан-10" и "Орлан-30" дронами, которые сейчас разрабатываются Специальным технологическим центром (СТЦ). Об этом рассказал генеральный конструктор организации Роман Иванов российскому агентству ТАСС.

По словам Романа Иванова, сейчас СТЦ работает над новыми поколениями дронов "Орлан", но процесс замедлился, так как производство загружено "текущими работами". Новые БПЛА будут являть собой те же аппараты типа "крыло", однако сделанные с учетом новых запросов Министерства обороны РФ. Ведомство предоставило производителю соответсвующее ТЗ.

"Новые комплексы призваны стать заменой существующим "Орлан-10" и "Орлан-30", но менять коней на переправе — достаточно трудное дело, и заказчик тоже это понимает", — заявил генеральный конструктор СТЦ.

Кроме того, собеседник издания также сообщил, что перед компанией также стоят задачи по модернизации существующей техники, чтобы увеличить ее эффективность. Параллельно ведутся работы выполнению государственного оборонного заказа.

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Согласно более раннему заявлению генерального конструктора Специального технологического центра, российские военнослужащие сейчас применяют на войне в Украине до 1 тысячи беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Орлан-30".

Напомним, в России рассказали об обучении операторов БПЛА, и эта информация позволила аналитикам подсчитать время работы вражеского разведывательного беспилотника "Орлан".

Ранее эксперты также предположили, что РФ могла запускать над Германией дроны "Орлан", в частности с целью отслеживания маршрутов оружия, поставляемого Украине.