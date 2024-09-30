Россияне неосознанно раскрыли возможности своего разведдрона "Орлан", — Defence Express

В РФ хотят готовить тысячу операторов БПЛА за год. Они учатся по 12 часов в день и заканчивают курс уже через месяц.

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В России рассказали об обучении операторов БПЛА, и эта информация позволила аналитикам подсчитать время работы вражеского разведывательного беспилотника "Орлан". Об этом говорится в материале, опубликованном в Defence Express 30 сентября.

"Орлан" на сегодня — одно из основных разведподразделений в ВС РФ. В росСМИ рассказали о работе "секретного" учебного центра "Специальный технологический центр". На его базе реализуют около 90 различных программ, в том числе обучение экипажей БПЛА типа "Орлан-10" и "Орлан-30".

Главный конструктор Роман Иванов рассказал, что с 2022 года центр существенно изменил процессы обучения. Теперь подготовку проводят в усиленном режиме — по 12 часов в день вместо 8. Операторов готовят за месяц, и часть, рассчитанную на "гражданское применение", из программы вырезали.

Обучение на оператора "Орлана" длится всего месяц Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ пожелало усовершенствовать материально-техническую базу центра, но пока контракт не запустили. Россияне планируют выйти на темпы подготовки в тысячу операторов в год, то есть более 80 в месяц.

В стране-агрессоре пожаловались, что обучение недешевое — его стоимость достигает миллиона рублей. Это объясняется тем, что операторы значительную часть времени "летают" на реальных бортах. В то же время цена "Орлана" — более 10 миллионов рублей.

В России заявили, что во время ресурса одного дрона хватает на два-три месяца безостановочных учений. Аналитики учли, что подготовка занимает по 12 часов в день. Из расчета, что "Орлан" летает все это время без выходных, его ресурс получается 720-1080 часов. Однако эксперты предположили, что в реальности возможности БПЛА будут меньше.

Фото БПЛА типа "Орлан-10" Фото: Википедия

На операторов в РФ обучают военнослужащих, которые не имеют никакого соответствующего опыта. В результате враг получает экипажи из как минимум трех человек — пилота, оператора оборудования и техника. Перед стартом подготовки проходят тестирование, которые определяют, способны ли они овладеть дроном.

Напомним, 22 июля главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что беспилотники "Орлан-10" залетают вглубь территории Украины на 100-150 километров. Против них применяют зенитные снаряды, но в Силах обороны наблюдается их дефицит.

В начале июня в соцсетях появилось видео охоты ВСУ на вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Обломки вражеского дрона разбросало по полю.