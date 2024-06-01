Охота на вражеские "глаза": бойцы ВСУ подбили российский БПЛА "Орлан" (видео)

В очередной раз себя проявили бойцы спецназа Центра спецопераций "А" СБУ. Благодаря результативной работе украинских операторов от вражеского разведывательного БПЛА остались одни обломки.

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В сети появились кадры перехвата украинским FPV-дроном российского разведывательного беспилотника "Орлан-10". На видео, которое было опубликовано волонтером и общественным активистом Сергеем Стерненко, можно заметить, как операторы украинского дрона выбирают позицию для атаки, заходя в хвост вражескому БПЛА.

В результате удачного маневра украинский беспилотник в итоге подбил "Орлан". В конце ролика показаны фото последствий боевой работы спецназа Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины — обломки вражеского беспилотника разбросаны по полю.

"Воины М2 ЦСО А СБУ сбили с помощью вашего дрона российский разведывательный БПЛА Орлан", — написал Стерненко, добавив при этом, что столкновение произошло несколько недель назад.

Отметим, что судя по участившимся аналогичным случаям можно предположить, что украинские операторы БПЛА буквально открыли охоту на разведывательные дроны противника. Так 30 мая под удар украинского FPV-дрона подставился российский БПЛА ZALA 421-16E. Предположительно украинский беспилотник был оснащен функцией воздушного подрыва.

Также 1 июня произошел похожий инцидент. В воздушном бою украинский дрон также успешно поразил разведывательный дрон ZALA ВС РФ. Как отметил израильский военный обозреватель Игаль Левин, похоже бойцы ВСУ "подбирают ключик" к вездесущим российским дронам разведки.