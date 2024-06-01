Полювання на ворожі "очі": бійці ЗСУ підбили російський БПЛА "Орлан" (відео)

Вкотре себе проявили бійці спецпідрозділу Центру спецоперацій "А" СБУ. Завдяки результативній роботі українських операторів від ворожого розвідувального БПЛА залишилися самі уламки.

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У мережі з'явилися кадри перехоплення українським FPV-дроном російського розвідувального безпілотника "Орлан-10". На відео, яке було опубліковано волонтером і громадським активістом Сергієм Стерненком, можна помітити, як оператори українського дрона обирають позицію для атаки, заходячи у хвіст ворожому БПЛА.

У результаті вдалого маневру український безпілотник у підсумку підбив "Орлан". Наприкінці ролика показано фото наслідків бойової роботи спецпризначенців Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України — уламки ворожого безпілотника розкидані по полю.

"Воїни М2 ЦСО А СБУ збили за допомогою вашого дрона російський розвідувальний БПЛА Орлан", — написав Стерненко, додавши водночас, що зіткнення відбулося кілька тижнів тому.

Зазначимо, що судячи з того, що почастішали аналогічні випадки, можна припустити, що українські оператори БПЛА буквально відкрили полювання на розвідувальні дрони противника. Так 30 травня під удар українського FPV-дрона підставився російський БПЛА ZALA 421-16E. Імовірно, український безпілотник був оснащений функцією повітряного підриву.

Також 1 червня стався схожий інцидент. У повітряному бою український дрон також успішно вразив розвідувальний дрон ZALA ЗС РФ. Як зазначив ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, схоже бійці ЗСУ "підбирають ключик" до всюдисущих російських дронів розвідки.