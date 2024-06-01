"Підібрали ключик": український FPV-дрон збив у польоті ще один БПЛА росіян ZALA (відео)

Ворожий розвідувальний безпілотник намагався маневрувати, але безрезультатно. У підсумку український дрон успішно атакував його в ліве крило.

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У мережі з'явилися кадри бою двох безпілотних апаратів — українського FPV-дрона з відеопередавачем VTX 2.5W і російського розвідувального БПЛА типу "крило", ймовірно ZALA 421-16E. Відео протистояння опубліковано на каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна.

На ролику видно, що безпілотник противника намагається активно маневрувати, але це не врятувало апарат від знищення. Український дрон зайшов у хвіст ZALA й атакував його в ліве крило.

Автор публікації зазначив, що це вже далеко не перший подібний зафіксований на відео випадок, коли російські війська втрачають свої розвідувальні безпілотники.

"Можна говорити про те, що українці активно підбирають ключик до всюдисущих російських розвідувальних БпЛА ZALA, які ведуть моніторинг не тільки поля бою, а й глибини української території в тилу", — підкреслив Левін.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався 30 травня. Тоді було опубліковано кадри ураження російського безпілотника ZALA 421-16E за допомогою FPV-дрона, який був оснащений функцією повітряного підриву.

Раніше ми докладно писали про російські розвідувальні дрони ZALA, які випускає російська компанія "Zala Aero Group Безпілотні системи" з Іжевська. Вони використовуються в парі з баражувальними боєприпасами "Ланцет".