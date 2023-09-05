"Тримаємо небо на замку". ЗСУ приземлили російський дрон ZALA: чим він небезпечний (фото)

Безпілотний літальний апарат був обладнаний камерою і супроводжував російський боєприпас "Ланцет", що баражує.

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Бійцям підрозділу радіоелектронної боротьби разом із силами протиповітряної оборони на Бахмутському напрямку вдалося приземлити російський безпілотник ZALA. Фото розбитого дрона опублікували на офіційній сторінці 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Злагоджені дії військовослужбовців бригади дали змогу приземлити безпілотний комплекс ZALA, який вів аеророзвідку на великій висоті та коригував роботу баражувальних боєприпасів типу "Ланцет", — написали військові.

Російський безпілотник зазнав пошкоджень під час зіткнення із землею Фото: 22 окрема механізована бригада Російський безпілотник зазнав пошкоджень під час зіткнення із землею Фото: 22 окрема механізована бригада

На опублікованих фото можна побачити сам світло-сірий безпілотник літакового типу. Під час удару об землю в нього від корпусу практично відламалися обидва крила. Крім того, у дрона зруйновано камеру з можливістю фото- і відеофіксації, яка розміщена в передній частині корпусу.

Українські військові спрацювали злагоджено і посадили БПЛА ZALA, який страхував російський "Ланцет" Фото: 22 окрема механізована бригада Українські військові спрацювали злагоджено і посадили БПЛА ZALA, який страхував російський "Ланцет" Фото: 22 окрема механізована бригада

"Тримаємо небо на замку", — резюмували військові наприкінці свого поста в соцмережі.

Для чого ЗС РФ потрібен безпілотник ZALA

Zala — це серія дронів, які виробляє російська компанія "Zala Aero Group Безпілотні системи" з Іжевська. До неї входять апарати літакового і вертолітного типів, призначені для ведення розвідки.

Росіяни застосовують дрон "Ланцет" у парі з розвідувальним безпілотником ZALA 421-16Е2. Дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може тільки дорозвідати ціль у польоті та пікірувати її. Поки дрон, що баражує, "працює" над ціллю, його весь час контролює "напарник". ZALA 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить уже не під контролем оператора.

Йому заважають радіоперешкоди, а також об'єкти на кшталт будівель чи дерев, що відокремлюють безпілотник від станції управління. Тому "Ланцет" і потребує підстрахування з боку дрона-розвідника, який, до того ж, фіксує результат атаки.

Нагадаємо, у липні ЗМІ писали про те, що в Україні розробили новий комплекс радіоелектронної боротьби C-Vog Shield Mega, який загрожує російським "Ланцетам". Технічна новинка працює також з іншими типами бойових російських безпілотників, не даючи їм шкодити військовим і цивільному населенню.

Крім того, 16 березня 2023 року ЗСУ розвінчали міф про "невразливість" російського дрона Zala 421-16E2. Військові збили російський розвідувальний дрон Zala 421-16E2 за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.