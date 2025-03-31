Російські БпЛА заплутуються в оптоволокні, — "Осман"

ЗС РФ застосовують дрони на оптоволокні, за якими буквально тягнуться дроти. На деяких напрямках вже почали утворюватись цілі "павутини", які перетворюються на пастки для інших БпЛА.

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Про це 31 березня повідомив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

З його слів, місцями відпрацьованого оптоволокна настільки багато, що іноді в ньому навіть заплутуються російські FPV-дрони. Бунятов уточнив, що такі випадки вже неодноразово фіксували у лісах на Лиманському напрямку.

Минулого тижня в ефірі телемарафону про схожу ситуацію, але в районі Часового Яру, повідомляв представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. З його слів, ворожі FPV-дрони на оптоволокні постійно чути над позиціями, лісосмугами й населеними пунктами.

"Велика кількість цих FPV-дронів пролітає. Просто один за одним. Це оптоволокно, ця "нитка", просто все нею всіяно. Цих ниток у нас… котушки вже намотані", — описував він.

Також лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що на Вовчанському напрямку ЗС РФ використовують нічні FPV-дрони на оптоволокні.

"У таких дронах відмінна якість картинки, що дуже важливо для FPV з нічним баченням", — зазначав він.

Поки, зі слів військового, такі екземпляри мають лише найбільш досвідчені підрозділи окупаційного війська.

Нагадаємо, у соцмережах публікували фото з "павутиною", яку утворили приблизно 50-100 дротів. Таку сітку між гілками дерев на невідомому напрямку утворили дрони на оптоволокні.

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що Росія накопичила сили й активізувалась на Лиманському напрямку. Військові запевнили, що "палять все, що бачать".