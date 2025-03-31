Российские БПЛА запутываются в оптоволокне, — "Осман"

ВС РФ применяют дроны на оптоволокне, за которыми буквально тянутся провода. На некоторых направлениях уже начали образовываться целые "паутины", которые превращаются в ловушки для других БПЛА.

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Об этом 31 марта сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, местами отработанного оптоволокна настолько много, что иногда в нем даже запутываются российские FPV-дроны. Бунятов уточнил, что такие случаи уже неоднократно фиксировали в лесах на Лиманском направлении.

На прошлой неделе в эфире телемарафона о похожей ситуации, но в районе Часового Яра, сообщал представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак. По его словам, вражеские FPV-дроны на оптоволокне постоянно слышно над позициями, лесополосами и населенными пунктами.

"Большое количество этих FPV-дронов пролетает. Просто один за другим. Это оптоволокно, эта "нить", просто все ею усеяно. Этих нитей у нас... катушки уже намотаны", — описывал он.

Также лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что на Волчанском направлении ВС РФ используют ночные FPV-дроны на оптоволокне.

"У таких дронов отличное качество картинки, что очень важно для FPV с ночным видением", — отмечал он.

Пока, по словам военного, такие экземпляры имеют только наиболее опытные подразделения оккупационного войска.

Напомним, в соцсетях публиковали фото с "паутиной", которую образовали примерно 50-100 проводов. Такую сетку между ветвями деревьев на неизвестном направлении образовали дроны на оптоволокне.

В ОСГВ "Хортица" заявили, что Россия накопила силы и активизировалась на Лиманском направлении. Военные заверили, что "жгут все, что видят".