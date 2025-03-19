Похоже на паутину: в сети показали местность, в которой действуют дроны на оптоволокне (фото)

Между ветвями деревьев на неуказанном участке фронта заметно сотню оптических волокон, которые переплетаются в разных направлениях, свидетельствует фото из соцсетей.

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Бойцы Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации настолько активно применяют дроны на оптоволокне, что между ветвями деревьев образуется сетка, похожая на паутину. Кроме оптоволоконных дронов, в той же местности движется большое количество БПЛА других типов. Фото с "паутиной" опубликовали в анонимном Telegram-канале "Разведка Ноем".

Сообщение авторов канала появилось вечером 19 марта. На фото видим ветви деревьев без листьев, сфотографированные на фоне серого неба. Между ветвями — тонкие нити, которые переплетаются в самых разных направлениях и образуют нечто похожее на паутину. Ориентировочно, можно насчитать около 50-100 волокон.

Автор канала сообщил, что нити — это оптоволокно от дронов, которые применяются на неуказанном отрезке фронта. Он предложил представить, в каких условиях приходится действовать бойцам, когда на маленьком участке применить настолько большое количество беспилотников.

Дроны на фронте — следы от беспилотников на оптоволокне Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

Подчеркнем, кроме сообщения в канале, нет подтверждения, что на фото оптоволокно. Не ясно, это тонкие оптические волокна, на которых намерз иней, или толстые волокна, которые действительно видны на фоне неба, или какие-то другие объекты.

Дроны на фронте — детали

Фокус писал о применении дронов на оптоволокне на фронте. В частности, об этом говорили украинские военные, которые держат позиции в Курской области РФ и в Донецкой области. Например, 11 марта представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что под Покровском происходят "технические гонки" между ВСУ и ВС РФ по применению этого типа беспилотников. По его словам, одна из новых тактик — спрятать устройство в кустах и ждать, когда появится цель.

Похожая ситуация под Торецком, рассказал пресс-офицер 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов. По его словам, враг активно применяет оптоволоконные дроны, преимущество которых заключается в том, что их невозможно сбить средствами РЭБ. Военный пояснил, что недавно лично был на данном направлении и заметил "засилье" БПЛА указанного типа.

"Если идти вдоль дороги, маршрутов, то везде это оптическое волокно, оно находится буквально везде", — сказал он.

В феврале об активном применении дронов на оптоволокне в Курской области рассказал украинский офицер с позывным "Алекс". Военный написал в Telegram-канале, что ВС РФ начали атаковать, бросая вперед этот тип беспилотников, которые целятся по бронетехнике Сил обороны.

Напоминаем, 20 января издание Forbes выяснило особенности применения оптоволоконных дронов ВСУ и ВС РФ.