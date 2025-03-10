Продвижение ВС РФ в Курской области и бои под Покровском: что происходит на фронтах (карта)

После приостановки Соединенными Штатами обмена разведданными российские войска под Курском добились значительных успехов. Вместе с тем на Покровском направлении наступление ВС РФ выдохлось, а украинские бойцы отбили позиции в ряде населенных пунктов.

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В последнее время ряд западных изданий пишет о сложной ситуации, сложившейся для Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Курской области РФ. Сообщается, о локальных успехах российских вооруженных сил, которые взяли под контроль несколько населенных пункутов. Параллельно Вооруженные силы Украины отбили у россиян несколько позиций на Покровском направлении, где противник начал испытывать трудности с резервами. О том, как развиваются события на самых горячих участках фронта и какие прогнозы озвучили военные эксперты, выяснял Фокус.

Курская область: динамика событий и текущая ситуация

По данным аналитического ресурса DeepState, ситуация в Курской области начала ухудшаться с 6 марта, когда российские войска начали наступление в районе Куриловке, южнее Суджи. Там противник перешел реку Псел, на которую опиралась оборона украинских сил на восточном фланге направления. В итоге противнику удалось практически разрезать на две части украинский плацдарм на данном участке фронта и приблизится к российско-украинской границе, взяв под контроль один из логистических путей, ведущих в Суджу.

"Враг пытается продвинуться в сторону КПП "Суджа", чтобы физически перекрыть нашу логистику, поскольку огневой контроль он уже давно установил. Противник постоянно поражает все, что движется, особенно на дороге Юнаковка-Суджа. Эта история держит с января, и начала ухудшаться и вот сейчас набрала свой пик", — рассказывает Фокусу сооснователь DeepState Роман Погорелый.

Практически одновременно подразделения ВС РФ активизировались на северном участке фронта в районах населенных пунктов Малая Локня, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Карта боевый действий в Курской области. 5 марта Фото: deepstatemap.live Карта боевый действий в Курской области. 10 марта Фото: deepstatemap.live

Согласно информации Института изучения войны (ISW) от 8 марта, геолокационные данные указывают на то, что войска РФ взяли под контроль населенные пункты Новая Сорочина, Малая Локня и Лебедевка к югу от Малой Локни, а также территорию между этими населенными пунктами.

На восточном фланге неприятелю также удалось продвинуться со стороны Свердликово на Лебедевку. Это продвижение опасно тем, что противник теперь установил огневой контроль над основной логистической артерией, снабжающей украинские войска в Курской области.

Ситуация в Курской области по версии ISW

Ситуацию усугубили атаки ВС РФ западнее украинского плацдарма, а именно у населенных пунктов Журавка и Новенькое вдоль российско-украинской границы. Сообщалось о накапливании сил неприятеля в районе Новенького с целью удара в сторону Басовки. И хотя российские источники утверждали, что на этом участке ВС РФ закрепились и ведут встречные бои, в Генштабе ВСУ опровергли информацию о массированном прорыве противника.

Тем не менее ситуация остается крайне напряженной, о чем говорят и ряд военных аналитиков.

"Давление растет, враг постоянно заводит новые подразделения, и нашим военным приходится останавливать эту "орду", чтобы стабилизировать ситуацию. Силы обороны пытаются это делать, пытаются стабилизировать, хотя это сложно. Очень сложно", — отметил Погорелый.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что командование ВС РФ, вероятно, определило восстановление контроля над территорией Курской области в качестве стратегического приоритета. По его словам, противник намерен оказывать максимальное давление на данном участке фронта, используя все доступные ресурсы.

"Для Кремля это принципиальный вопрос, поскольку присутствие украинских войск в регионе мешает навязывать свои условия на переговорах", — поясняет эксперт.

Прорыв десанта ВС РФ в Суджу

8 марта появилась информация о попытке российской диверсионно-штурмовой группы выхода к окрестностям Суджи. При этом вражеское подразделение якобы прошло более десяти километров по трубе газопровода "Помары-Ужгород", поставки газа по которому в данный момент остановлены.

В этой связи Генштаб ВСУ подтвердил эту информацию, опубликовав видео боестолкновения с вражеским десантом. Сообщалось, что украинская аэроразведка выявила передовую группу россиян, после чего в бой вступила артиллерия Сил обороны.

"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", — отметило украинское командование.

Фото: Генштаб ВСУ

Также российские военные блогеры утверждали, что штурмовикам ВС РФ якобы удалось продвинуться в промышленную зону северо-восточней Суджи, однако официальные украинские источники данную информацию пока не подтвердили. Вероятно, речь идет о боях в так называемой "серой зоне", которая неподконтрольна ни одной из противоборствующих сторон.

Отметим, что по словам украинских бойцов, в районе Суджи действуют, в том числе, солдаты из Северной Корее, которые были хорошо подготовлены.

"Там наступали военные КНДР в разы лучше обучены, чем до того, и действуют они более слаженно. В целом ситуацию могли бы стабилизировать свежие силы с нашей стороны, но их нет", — рассказал военный одного из подразделений, которые находятся в Курской области.

О присутствии северокорейского контингента сообщил и Погорелый. По его словам, военные из КНДР действуют массово, истощая украинские силы, из-за чего оборонять позиции становится труднее.

"Их тактика не меняется: они действуют массово, истощают наши силы, заставляя их отступать, закрепляются, после чего за ними заходят российские подразделения — дозачищают, закрепляются и остаются на этом участке. Это добавляет сложностей нашей обороне", — добавил аналитик.

Стабилизация фронта или выход из Курской области

В своих комментариях украинский журналист, военкор Юрий Бутусов отметил, что на Курском фронте ситуация продолжает ухудшаться. Российские и северокорейские войска проводят массированные атаки по всей линии боевого соприкосновения, обладая значительным численным преимуществом.

По его словам на начальном этапе Курская операция позволяла наносить значительные потери противнику малыми силами, однако ситуация изменилась и теперь она требует больших ресурсов без достижения тактического преимущества.

Эксперт по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в свою очередь высказался за приостановку Курской операции, аргументируя тем, что она уже давно себя оправдала как отвлечение ресурсов ВС РФ.

"Возможно, пришло время "сворачиваться" с курского направления. Тяжело там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это теперь сомнительно", — написал он в соцсетях.

Обозреватели из The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников написали, что резкое ухудшение ситуации в Курской области обусловлено прекращением обмена разведданными США по распоряжению администрации президента Дональда Трампа. В результате возможности Сил обороны по нанесению ударов по важным целям противника ухудшились

Контратаки ВСУ под Покровском

Покровское направление остается важным участком фронта, где российские войска пытаются создать угрозу снабжению украинских подразделений. Как отмечает представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, противник стремится обойти Покровск с юга.

Однако несмотря на активные действия, темпы российского наступления заметно снизились. Это связано с эффективной обороной украинских подразделений, наносящих значительные потери противнику, сообщил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

На отдельных направлениях продвижение россиян оказалось минимальным, а в ряде районов украинские войска провели успешные контратаки, оттеснив противника и восстановив утраченные позиции.

Карта боевый действий под Покровском. 9 февраля Фото: deepstatemap.live Карта боевый действий под Покровском. 9 марта Фото: deepstatemap.live

По данным ISW, на Покровском направлении значительных территориальных успехов за последнее время российские силы не добились, хотя враг активизировался на отдельных участках. Южнее населенного пункта, где российские силы намеревались расширить свой плацдарм, украинские контратаки позволили оттеснить неприятеля и восстановить контроль над рядом населенных пунктов. География ударов ВСУ охватывает районы к западу (Котлиное, Удачное, Новосергеевка, Успеновка), к востоку (Воздвиженка, Водяное Второе) и к югу (Даченское, Шевченко) от города.

Кроме того, украинские войска провели успешные действия в Торецке, где вновь разгорелись бои, несмотря на ранее заявленный российскими источниками полный контроль над городом. Сообщается о прорыве украинских подразделений и перестрелках в центре населенного пункта.

По мнению военных экспертов и некоторых российских блогеров, ключевыми факторами стали:

Истощение российских частей после 1,5 лет непрерывных наступательных действий, требующее ротации и перегруппировки.

после 1,5 лет непрерывных наступательных действий, требующее ротации и перегруппировки. Погодные условия , ухудшение дорог и увеличение активности украинских дронов.

, ухудшение дорог и увеличение активности украинских дронов. Техническое превосходство Украины в использовании беспилотников : российские источники отмечают, что перевес в FPV-дронах, ранее составлявший 1:6 в пользу ВСУ, продолжает расти.

: российские источники отмечают, что перевес в FPV-дронах, ранее составлявший 1:6 в пользу ВСУ, продолжает расти. Недостаток личного состава и проблемная логистика: российские блогеры признают нехватку подготовленных операторов БПЛА и срыв снабжения передовых частей.

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Вместе с тем, Трегубов отметил, что под Покровском давление россиян уменьшилось не столько из-за погодных условий, сколько благодаря некоторым тактическим успехам ВСУ в боях за Котлино и Песчаное.

"В целом изменения идут не из-за погоды, а из-за технических аспектов. Продолжаются технические гонки в плане БПЛА, находятся новые тактики использования дронов на оптоволокне, которые "залегают" и просто ждут противника где-то себе в кустах", — добавил он.

Ситуацию под Покровском прокомментировала и британская разведка. В отчете Минобороны Великобритании говорится, что благодаря атакам украинских FPV-дронов удалось ослабить логистику российской армии на Покровском направлении.

"Возможности для контрнаступлений Украины улучшились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций РФ которые проводит Россия", — говорится в сообщении.

В итоге южный фланг направления может оказаться под ударом украинских сил с трех сторон, и если оккупанты потеряют контроль над Новотроицким, то это разрушит всю логистику под Покровском, а некоторые подразделения ВС РФ могут оказаться в котле.

Отдельно отметим ситуацию в Торецке, где по словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, Силы обороны добились тактических успехов в районе Забалки в городе Торецк, Донецкой области, выбив оттуда российские подразделения. По его словам, российская армия предпринимает контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, однако бои остаются сложными и затяжными.

В целом, как рассказал, военный обозреватель Денис Попович, Ситуация на Покровском направлении для врага ухудшилась. По его словам, силы противника за время длительных активных боевых действий значительно истощились, поэтому его продвижение остановилось.

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