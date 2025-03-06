Операция себя оправдала: "Флеш" заговорил о выводе ВСУ из Курской области

В последнее время армия РФ регулярно продвигается в Курской области. Ранее Зеленский говорил о планах обменять эти территории на украинские.

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ВСУ пора выводить из Курской области, считает эксперт по связи Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Об этом он написал в своем телеграм-канале 6 марта 2025 года.

"Не думал, что я такое когда-то скажу. Но, возможно, пришло время "сворачиваться" с курского направления. Тяжело там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это теперь сомнительно", — пишет украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий.

Фото: скріншот

В последнее время армия РФ регулярно продвигается в Курской области. Российские войска начиная с января 2025 года постепенно нарастили свой контроль над передвижением Вооруженных сил Украины, что привело к ухудшению ситуации на Курском направлении.

"Самой большой проблемой в районе Курщины является огневой контроль противника над всей логистикой Сил обороны... В течение февраля она начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликово, которое пробовали восстанавливать тоже не самым продуманным образом", — говорят эксперты.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении обменять эти территории во время переговоров. Однако не уточнил, на какие именно.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", — говорил Зеленский.

Напомним, бойцы "Магуры" отбили штурм россиян под Курском.

Также Фокус писал о пересечении россиянами границы Сумской области в конце февраля 2025 года.