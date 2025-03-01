"Последствия уже неприятны": в Deepstate заявили об ухудшении ситуации на Курщине

По словам аналитиков, ВС РФ установили огневой контроль над всей логистикой Сил обороны Украины в Курской области. Худшим сценарием может быть выход РФ на окраины Суджи.

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Российские войска начиная с января 2025 года постепенно нарастили свой контроль над передвижением Вооруженных сил Украины, что привело к ухудшению ситуации на Курском направлении. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

"Самой большой проблемой в районе Курщины является огневой контроль противника над всей логистикой Сил Обороны... В течение февраля она начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликово, которое пробовали восстанавливать тоже не лучшим продуманным образом", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что после того, я россияне почувствовали предыдущий успех, они пытаются прорваться в село Новенькое Сумской области.

"Сказать, что они имеют возможность легко закрепиться в селе нельзя, ведь там априори сложно это сделать из-за отсутствия села как такового, да и сама местность не способствует этому. Очевидно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий, потому что этот случай набрал даже публичную огласку, но чем это завершится и возьмет ли для себя противник принципиальной целью там закрепиться — покажет время. Ресурсы у ка*апов для этого есть и они пытаются там обосноваться", — отметили в Deepstate.

Карта DeepState Фото: DeepState

Кроме того, "неприятным моментом" является продвижение ВС РФ вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. По словам экспертов, именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу.

"Большое количество бойцов отмечает эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения", — отметили в Deepstate.

Там подчеркнули, что худшим сценарием будет выход РФ непосредственно на окраины Суджи.

Напомним, 28 февраля спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что три дня назад ВС РФ пересекли границу Сумской области.

1 марта аналитики Deepstate сообщили, что на Сумщине сформировалась еще одна "серая зона".