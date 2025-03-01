"Наслідки вже є неприємними": в Deepstate заявили про погіршення ситуації на Курщині

За словами аналітиків, ЗС РФ встановили вогневий контроль над всією логістикою Сил оборони України в Курській області. Найгіршим сценарієм може бути вихід РФ на окраїни Суджі.

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Російські війська починаючи з січня 2025 року поступово наростили свій контроль над пересуванням Збройних сил України, що призвело до погіршення ситуації на Курському напрямку. Про це повідомили аналітики Deepstate.

"Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони… Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що після того, я росіяни відчули попередній успіх, вони намагаються прорватись у село Новеньке Сумської області.

"Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися — покаже час. Ресурси у ка*апів для цього є і вони намагаються там облаштуватися", — зазначили в Deepstate.

Мапа DeepState Фото: DeepState

Крім того, "неприємним моментом" є просування ЗС РФ вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. За словами експертів, саме з цього району здійснюється найбільша кількість уражень по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу.

"Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування", — наголосили в Deepstate.

Там підкреслили, що найгіршим сценарієм буде вихід РФ безпосередньо на окраїни Суджі.

Нагадаємо, 28 лютого речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що три дні тому ЗС РФ перетнули кордон Сумської області.

1 березня аналітики Deepstate повідомили, що на Сумщині сформувалася ще одна "сіра зона".