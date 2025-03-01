На Сумщині сформувалася ще одна "сіра зона", — DeepState (карти)

У суботу, 1 березня, на мапі проєкту DeepState біля села Журавка на Сумщині з'явилася нова "сіра зона". Генштаб ЗСУ її появу поки що не коментував.

Related video

На кордоні з Курською областю Росії та Сумською областю України біля села Журавка виникла ще одна "сіра зона". Такі позначення з'явилися на мапі аналітичного проєкту DeepState.

У порівнянні з даними від 28 лютого, коли площа "невизначеної" території дорівнювала 156,45 квадратних км, вона дещо зменшилася, до 155,8 км.

Ситуація на кордоні 28 лютого...

а так вона змінилася 1 березня

Ще у п'ятницю зазначену територію контролювали Сили оборони. Тобто, не виключено, що російські війська просунулися в Курській області поблизу Журавки Хотінської громади Сумського району.

Ситуація 28 лютого та 1 березня

Видання "Кордон. Медіа" повідомляло, що російські диверсійно-розвідувальні групи заходять на територію області по кілька разів на тиждень, зокрема й у районі села Журавка.

Генеральний штаб ЗСУ появу нової "сірої зони" на момент виходу матеріалу не коментував.

"На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника, ще два боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, здійснив 210 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у традиційному зведенні з фронту.

Коментуючи ситуацію на Сумщині керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначав, що ДРГ росіян регулярно заходять на територію України, де знищуються.

Нагадаємо, 28 лютого, як показали карти Deep State, російська армія перейшла кордон у Сумській області та увійшла в село Новеньке.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що російські військові підрозділи перетнули державний кордон України біля села Новеньке Сумської області ще 25 лютого. Але, за його словами, ЗСУ швидко відкинули ворога назад у Росію.