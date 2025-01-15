ЗС РФ накопичилися і намагалися захопити населений пункт на Сумщині, — DeepState (відео)

Бійці ЗСУ відбили штурм російських загарбників через кордон з Курської області РФ в напрямку села Журавка Сумської області.

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Російські окупанти накопичили сили і намагалися прорватися в Сумській області. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм. Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Подія сталася в районі населеного пункту Журавка, який розташований неподалік кордону з РФ. Окупанти намагалися зайти з території Курщини.

"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безуспішними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси", — повідомили у 67 ОМБр.

Бійці зазначили, що в цілому останні дні активізація російських вояків на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. В основному штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка-Свердліково та йдуть бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно.

Нагадаємо, що OSINT-аналітики показали, як змінилася ЛБЗ під час контрнаступу РФ в Курській області. За їхніми оцінками раніше захоплена територія РФ скоротилася вдвічі.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ порівняли події в Курській області, з подіями в районі Бахмута. Українські військові ліквідовували значну кількість російської піхоти, а через кілька годин такої інтенсивної роботи вже не могли виносити це морально.