ВС РФ скопились и пытались захватить населенный пункт на Сумщине, — DeepState (видео)

Бойцы ВСУ отбили штурм российских захватчиков через границу из Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области.

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Российские оккупанты накопили силы и пытались прорваться в Сумской области. Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Происшествие произошло в районе населенного пункта Журавка, который расположен недалеко от границы с РФ. Оккупанты пытались зайти с территории Курской области.

"Противник накопился вдоль границы в районе Журавки и пробовал осуществить штурмовые действия на населенный пункт, но подразделения Сил Обороны сделали эти попытки безуспешными. Ожидается повторение движений, ведь у противника имеющиеся там ресурсы", — сообщили в 67 ОМБр.

Бойцы отметили, что в целом последние дни активизация российских воинов на Курщине несколько спала по сравнению с прошлой неделей. В основном штурмовые действия продолжаются в направлении Лебедевка-Свердликово и идут бои за контроль над селом Николаево-Дарьино.

Напомним, что OSINT-аналитики показали, как изменилась ЛБЗ во время контрнаступления РФ в Курской области. По их оценкам ранее захваченная территория РФ сократилась вдвое.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ сравнили события в Курской области, с событиями в районе Бахмута. Украинские военные ликвидировали значительное количество российской пехоты, а через несколько часов такой интенсивной работы уже не могли выносить это морально.