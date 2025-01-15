OSINT-аналитики показали, как изменилась ЛБЗ во время контрнаступления РФ в Курской области

Первый рывок российского контрнаступления был самым успешным, а потери ВС РФ были незначительными.

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Вооруженным Силам Российской Федерации удалось выбить Силы обороны Украины из ряда населенных пунктов в Курской области и существенно изменить линию боевого соприкосновения. Об этом пишут аналитики Dnipro OSINT (Гарбуз).

Осинтеры поделили контрнаступление Вооруженных Сил Российской Федерации на 3 рывка.

Первый рывок российского контрнаступления обозначили красным. Его называют самым эффективным из всех. В его ходе Силы обороны были отброшены от райцентра Кореневского района, а также была решена проблема с окружением российской группировки в Глушковском районе. Отмечается, что потери россиян во время первого рывка контрнаступления небольшие.

Второй рывок российского контрнаступления обозначен желтым. Он был менее эффективным, а россияне понесли большие потери в сравнении с первым рывком. Также во время второго рывка контрнаступления Россия впервые применила солдат из КНДР, которые группировкой в несколько тысяч исключительно пехоты наступали на Кругленькое

Линию боевого соприкосновения на Курщине по состоянию на сейчас осинтеры обозначили зеленым. Она показывает, что захваченная летом ВСУ территория РФ в Курской области сократилась почти вполовину.

Изменения ЛБЗ в Курской области

Напомним, что боец ВСУ сравнил происходящее в Курской области, с событиями в районе Бахмута. Украинские военные ликвидировали значительное количество российской пехоты, а через несколько часов такой интенсивной работы уже не могли выносить это морально.