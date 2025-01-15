OSINT-аналітики показали, як змінилася ЛБЗ під час контрнаступу РФ в Курській області

Перший ривок російського контрнаступу був найуспішнішим, а втрати ЗС РФ були незначними.

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Збройних Сил Російської Федерації вдалося вибити Сили оборони України з низки населених пунктів в Курській області і істотно змінити лінію бойового зіткнення. Про це пишуть аналітики Dnipro OSINT (Гарбуз).

Осінтери поділили контрнаступ Збройних Сил Російської Федерації на 3 ривки.

Перший ривок російського контрнаступу позначили червоним. Його називають найефективнішим з усіх. У його ході Сили оборони були відкинуті від райцентру Кореневського району, а також була вирішена проблема з оточенням російського угрупування у Глушковському районі. Зазначається, що втрати росіян під час першого ривка контрнаступу невеликі.

Другий ривок російського контрнаступу позначений жовтим. Він був менш ефективним, а росіяни зазнали великих втрат в порінянні з першим ривком. Також під час другого ривка контрнаступу Росія вперше застосувала солдатів з КНДР, які угрупуванням в декілька тисяч виключно піхоти наступали на Кругленьке

Лінію бойового зіткнення на Курщині станом на зараз осінтери позначили зеленим. Вона показує, що захоплена влітку ЗСУ територія РФ в Курській області скоротилася майже вполовину.

Зміни ЛБЗ в Курській області

Нагадаємо, що боєць ЗСУ порівняв те, що відбувається в Курській області, з подіями в районі Бахмута. Українські військові ліквідовували значну кількість російської піхоти, а через кілька годин такої інтенсивної роботи вже не могли виносити це морально.