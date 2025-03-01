В Сумской области сформировалась еще одна "серая зона", — DeepState (карты)

В субботу, 1 марта, на карте проекта DeepState возле села Журавка в Сумской области появилась новая "серая зона". Генштаб ВСУ ее появление пока не комментировал.

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На границе с Курской областью России и Сумской областью Украины возле села Журавка возникла еще одна "серая зона". Такие обозначения появились на карте аналитического проекта DeepState.

По сравнению с данными от 28 февраля, когда площадь "неопределенной" территории равнялась 156,45 квадратных км, она несколько уменьшилась, до 155,8 км.

Ситуация на границе 28 февраля...

а так она изменилась 1 марта

Еще в пятницу указанную территорию контролировали Силы обороны. То есть, не исключено, что российские войска продвинулись в Курской области вблизи Журавки Хотинской громады Сумского района.

Ситуация 28 февраля и 1 марта

Издание "Кордон. Медиа" сообщало, что российские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию области по несколько раз в неделю, в том числе и в районе села Журавка.

Генеральный штаб ВСУ появление новой "серой зоны" на момент выхода материала не комментировал.

"На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, совершил 210 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в традиционной сводке с фронта.

Комментируя ситуацию в Сумской области руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что ДРГ россиян регулярно заходят на территорию Украины, где уничтожаются.

Напомним, 28 февраля, как показали карты Deep State, российская армия перешла границу в Сумской области и вошла в село Новенькое.

Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что российские военные подразделения пересекли государственную границу Украины возле села Новенькое Сумской области еще 25 февраля. Но, по его словам, ВСУ быстро отбросили врага обратно в Россию.