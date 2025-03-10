"Наглеют на ряде участков": военкоры РФ обеспокоились успехами ВСУ в Торецке

Оккупанты отчитались о захвате города, но сейчас их оттуда активно выбивают. Они признают, что истощились.

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Под Покровском и Торецком в Донецкой области ВСУ контратакуют ВС РФ. Россияне признают, что истощились, а украинцы этим активно пользуются. Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Юрий Котенок.

"Под Покровском и Торецком противник пытается контратаковать. Здесь похоже на обратную ситуацию с Курском, где у них на опорных пунктах сидело по 6-10 человек. А под Донецком у нас вперед идут штурмовые группы по 3-4 человека. Мы истощились не меньше противника. Они поняли, что у нас нехватка сил и наглеют на ряде участков потихоньку", — написал Котенок.

Он добавил, что относительно ситуации в Торецке ему грустно, потому что в РФ "бодро отрапортовали, что освободили город".

Котенок считает, что ВС РФ не до конца зачистили Торецк, а уже объявили его "освобожденным".

"Вот и получили обратно. Это похоже на ситуацию с Кругляковкой под Купянском, которую уже подобным образом освободили рапортами с полгода назад, а на самом деле это огромная серая зона, куда спокойно заезжает "Брэдли" и работает по позициям ВС РФ", — жалуется российский военкор.

Напомним, что 10 марта военкор Богдан Мирошников сообщил, что Силы обороны Украины имеют успехи в районе Забалки в городе Торецк Донецкой области. Они выбили оттуда россиян, а те пытаются вернуть утраченные позиции.

Также сообщалось, что оккупанты в Константинополе зашли несколькими группами и установили свои флаги, после чего сбежали, но в соцсетях заявили о захвате населенного пункта.