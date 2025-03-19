Схоже на павутину: у мережі показали місцевість, в якій діють дрони на оптоволокні (фото)

Між гілками дерев на невказаній ділянці фронту помітно сотню оптичних волокон, які переплітаються у різних напрямках, свідчить фото з соцмереж.

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Бійці Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації настільки активно застосовують дрони на оптоволокні, що між гілками дерев утворюється сітка, схожа на павутину. Крім оптоволоконних дронів, у тій же місцевості рухається велика кількість БПЛА інших типів. Фото з "павутиною" опублікували у анонімному Telegram-каналі "Розвідка Ноєм".

Допис авторів каналу з'явився увечері 19 березня. На фото бачимо гілки дерев без листя, сфотографовані на тлі сірого неба. Між гілками — тонкі нитки, які переплітаються у найрізноманітніших напрямках і утворюють щось схоже на павутину. Орієнтовно, можна нарахувати близько 50-100 волокон.

Автор каналу повідомив, що нитки — це оптоволокно від дронів, які застосовуються на невказаному відтинку фронту. Він запропонував уявити, в яких умовах доводиться діяти бійцям, коли на маленькій ділянці застосувати настільки велику кількість безпілотників.

Дрони на фронті - сліди від безпілотників на оптоволокні Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

Наголосимо, крім допису в каналі, немає підтвердження, що на фото оптоволокно. Не ясно, чи це тонкі оптичні волокна, на яких намерз іній, чи товсті волокна, які дійсно видно на тлі неба, чи якісь інші об'єкти.

Дрони на фронті — деталі

Фокус писав про застосування дронів на оптоволокні на фронті. Зокрема, про це говорили українські військові, які тримають позиції в Курській області РФ та в Донецькій області. Наприклад, 11 березня представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що під Покровськом відбуваються "технічні перегони" між ЗСУ та ЗС РФ щодо застосування цього типу безпілотників. З його слів, одна з нових тактик — сховати пристрій в кущах та чекати, коли з'явиться ціль.

Схожа ситуація під Торецьком, розповів пресофіцер 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов. З його слів, ворог активно застосовує оптоволоконні дрони, перевага яких полягає у тому, що їх неможливо збити засобами РЕБ. Військовий пояснив, що нещодавно особисто був на даному напрямку і помітив "засилля" БПЛА вказаного типу.

"Якщо іти вздовж дороги, маршрутів, то всюди це оптичне волокно, воно знаходиться буквально всюди", — сказав він.

В лютому про активне застосування дронів на оптоволокні в Курській області розповів український офіцер з позивним "Алекс". Військовий написав у Telegram-каналі, що ЗС РФ почали атакувати, кидаючи вперед цей тип безпілотників, які ціляться по бронетехніці Сил оборони.

Нагадуємо, 20 січня видання Forbes з'ясувало особливості застосування оптоволоконних дронів ЗСУ та ЗС РФ.