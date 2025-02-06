ЗСУ на техніці НАТО пішли в наступ на Курщині, — росЗМІ (фото)

Згрупована колона з піхотою нібито висунулася від селища Махнівка в Суджанському районі вздовж траси в напрямку Біловського району.

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Збройні сили України пішли в наступ в Курській області в напрямку Біловського району. Про це повідомляє російське видання SHOT.

"Колона ЗСУ з 400 військовослужбовців України на техніці НАТО розпочала контрнаступ від Суджанського району у напрямку Біловського району. Частина колони розбита на підступах до села Уланок, зараз там тривають бої", — пише видання з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що згрупована колона ЗСУ з піхотою на західній техніці рано-вранці, 6 лютого, висунулася в кілька груп від селища Махнівка в Суджанському районі вздовж траси до напрямку Біловського району.

За даними російського Z-телеграм-каналу "Архангел спецназу", оператори БПЛА ЗС РФ нібито "вирахували скупчення живої сили" і почали завдавати масових ударів по техніці.

Боєць ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що на даний момент тривають контрнаступальні дії СОУ на правому фланзі в Курській операційній зоні, з застосуванням бронетехніки. Окупанти в свою чергу активно використовують FPV-дрони з оптоволокном для протидії, де це можливо, адже погода несприятлива для застосування дронів.

Нагадаємо, що 31 січня повідомлялося, що з деяких напрямків у Курській області Росія відвела війська КНДР. На окремих ділянках військових Північної Кореї не спостерігалося приблизно три тижні.

4 лютого Повітряні сили ЗСУ атакували пункт управління ЗС РФ в Курській області. Внаслідок атаки зафіксовані втрати особового складу росіян