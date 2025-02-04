"Призвело до суттєвих втрат": пілоти ЗСУ рознесли центр управління росіян на Курщині

Окупанти сховали центр управління в покинутій будівлі, звідки координувалися наступальні дії російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

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Повітряні сили Збройних сил України атакували пункт управління ЗС РФ в Курській області. Внаслідок атаки зафіксовані втрати особового складу росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 4 лютого.

Зазначається, що атака відбулася 3 лютого. Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ЗС РФ в районі населеного пункту Новоіванівка.

"Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Довідка: Новоіванівка — село в Суджанському районі Курської області Росії. Адміністративний центр Новоіванівської сільської ради. Станом на 2010 рік тут мешкали 228 осіб. село розташоване в 1 км від автодороги обласного значення 38К-030 (Рильськ — Коренево — Суджа), в 9 км від автодороги 38К-024 (Льгов — Суджа).

Нагадаємо, що 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вдарили по командному пункту угруповання військ "Курськ" російської армії в місті Рильськ Курської області.