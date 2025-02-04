"Привело к существенным потерям": пилоты ВСУ разнесли центр управления россиян в Курськой области

Оккупанты спрятали центр управления в заброшенном здании, откуда координировались наступательные действия российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины атаковали пункт управления ВС РФ в Курской области. В результате атаки зафиксированы потери личного состава россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 4 февраля.

Отмечается, что атака состоялась 3 февраля. Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС РФ в районе населенного пункта Новоивановка.

"Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении. В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.

Справка: Новоивановка — село в Суджанском районе Курской области России. Административный центр Новоивановского сельского совета. По состоянию на 2010 год здесь проживали 228 человек. село расположено в 1 км от автодороги областного значения 38К-030 (Рыльск — Коренево — Суджа), в 9 км от автодороги 38К-024 (Льгов — Суджа).

Напомним, что 31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины ударили по командному пункту группировки войск "Курск" российской армии в городе Рыльск Курской области.