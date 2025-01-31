ВСУ ударили по командному пункту войск "Курск" в Рыльске: очевидцы говорят о ракетах ATACMS

Командный пункт группировки "Курск" ВС РФ уничтожен высокоточным ударом. "Очень громкие" звуки слышали жители Курской области утром и намекали на прилеты по военному объекту.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины ударили по командному пункту группировки войск "Курск" российской армии в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника. Эта операция — часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение возможности эффективно координировать боевые действия и логистику", — рассказало военное начальство.

Расстояние от Рыльска до границы с Украиной примерно 300 км

Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупантам, разрушать их систему управления и снижать наступательный потенциал.

В Telegram-каналах города утром с 8:40 писали об "очень громких" звуках и якобы сбивании пяти ракет ATACMS. Очевидцы в комментариях отмечали, что часть ракет достигла цели.

Российские военкоры не сообщали о прилете ракет по командному пункту ВС РФ в Рыльске.

Напомним, российское командование могло отвести из Курской области солдат из КНДР, так как они понесли большие потери.

Фокус ранее писал о неудачной операции российских морпехов и десантников. Бойцы 47-ю ОМБр ВСУ ударили скорострельными автопушками по бронемашинам и танкам врага.