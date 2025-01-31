Солдаты КНДР "пропали" с передовой в Курской области, — The New York Times

В США считают, что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

Related video

В Курской области в последнее время на передовой перестали замечать солдат КНДР. Из-за больших потерь их могли отвести. Об этом пишет издание The New York Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что северокорейские войска не были замечены на фронте около двух последних недель.

Прибытие примерно 11 000 северокорейских военных в Россию в ноябре 2024 года вызвало тревогу в Украине и среди ее союзников на Западе, которые опасались, что их размещение сигнализирует о значительной эскалации почти 3-летней войны. Но всего за три месяца численность северокорейцев сократилась вдвое.

Дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с подразделениями ВС РФ быстро привели к потерям. Они не имели значительной поддержки техники и не перегруппировывались и не отступали.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил в РФ "лучше всего подготовленных сил специальных операций Северной Кореи", но россияне, похоже, использовали их как пехотинцев, отправляя волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косили сильный украинский огонь.

Представители США заявили, что решение вывести северокорейские войска с линии фронта может не быть постоянным. Вполне возможно, по их словам, что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

Напомним, что 29 января издание Asia Press сообщило, что в Северной Корее узнали о безумных потерях своих солдат в Курской области РФ.

Ранее сообщалось, что когда стало известно, что солдат КНДР отправляют в Россию на войну с Украиной, многие жители Северной Кореи были убеждены, что воевать им не придется. Но они рассчитывали, что их дети будут есть досыта "сыр и молоко".