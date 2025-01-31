Солдати КНДР "зникли" з передової в Курській області, — The New York Times

В США вважають, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

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В Курській області останнім часом на передовій перестали помічати солдатів КНДР. Через великі втрати їх могли відвести. Про це пише видання The New York Times.

Видання з посиланням на джерела пише, що північнокорейські війська не були помічені на фронті близько двох останніх тижнів.

Прибуття приблизно 11 000 північнокорейських військових до Росії в листопаді 2024 року викликало тривогу в Україні та серед її союзників на Заході, які побоювалися, що їхнє розміщення сигналізує про значну ескалацію майже 3-річної війни. Але лише за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі.

Дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з підрозділами ЗС РФ швидко призвели до втрат. Вони не мали значної підтримки техніки та не перегруповувалися і не відступали.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив до РФ "найкраще підготовлених сил спеціальних операцій Північної Кореї", але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинці, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косили сильний український вогонь.

Представники США заявили, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може не бути постійним. Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Нагадаємо, що 29 січня видання Asia Press повідомило, що в Північній Кореї дізналися про шалені втрати своїх солдатів в Курській області РФ.

Раніше повідомлялося, що коли стало відомо, що солдатів КНДР відправляють у Росію на війну з Україною, багато жителів Північної Кореї були переконані, що воювати їм не доведеться. Але вони розраховували, що їхні діти їстимуть досита "сир і молоко".