У КНДР дізналися про загибель солдатів у Росії: батьки бояться за своїх синів, — ЗМІ

Українська і південнокорейська влада вважає, що в боях загинуло щонайменше 4000 північнокорейських солдатів. І новини про це нарешті дісталися КНДР.

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У війні Росії проти України беруть участь близько 12 000 солдатів із Північної Кореї, яких Кім Чен Ин відправив на допомогу своєму російському колезі-диктатору Володимиру Путіну. Щонайменше 4000 уже загинули, як вважають в Україні та Південній Кореї. І нарешті про це дізналися в КНДР. Про це повідомляють журналісти видання Asia Press.

Для зв'язку з людьми з Північної Кореї репортери передають їм прості телефони китайського виробництва.

"Мама не знає, що мене відправили в Росію" — сказав 19-річний солдат КНДР після того, як його взяли в полон українські війська на початку січня 2025 року. Солдати Кім Чен Ина роблять усе, щоб уникнути полону, ЗСУ повідомляють, що вони навіть закінчують життя самогубством. Разом із відчайдушними атаками "в лоб", смертність серед північнокорейських військових дуже висока.

Полонений солдат КНДР в українському полоні Фото: СБУ

Українська і південнокорейська влада оцінює кількість загиблих у 3000-4000 осіб. Інформація про ці жертви тепер поширюється в Північній Кореї. Хоча режим Кім Чен Ина офіційно не визнав відправлення своїх людей у Росію і суворо контролює відповідну інформацію, новини про смерті, мабуть, поширюються неофіційними каналами.

"Поширюються чутки, що багато наших солдатів гине в Росії. Інформація надійшла з "фронту", можливо, через південнокорейські радіопередачі", — повідомив інсайдер із КНДР ще 19 січня.

16 січня південнокорейські військові використовували великі гучномовці біля кордону, щоб передати новину про те, що двох північнокорейських солдатів захопили ЗСУ, що є жертви і що серед речей солдатів знайшли передсмертні записки. Крім того, багато людей у південних регіонах, близьких до Південної Кореї, таємно дивляться південнокорейські теле- і радіопередачі. Це свідчить про те, що інформація про втрати могла поширитися на північ із півдня.

Солдати КНДР Фото: Getty Images

Також існує ймовірність, що північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та Японії поширили цю інформацію серед родичів і знайомих у прикордонному районі Китаю за допомогою нелегальних китайських мобільних телефонів.

У Північній Кореї ось-ось розпочнеться весняний призов до армії. За словами інсайдера, у міру того, як розпочинаються попередні медичні огляди, перевірки біографічних даних і переваги щодо розміщення, батьки синів призовного віку дедалі більше турбуються про своїх дітей.

"Батьки тепер панікують. Тепер вони знають не тільки про "відрядження" до Росії, а й про втрати. Один мій знайомий продав свій будинок, щоб зібрати гроші на хабарі, щоб його син вступив до університету, а не пішов в армію. У багатьох сім'ях тільки один син, тож батьки в жаху", — повідомив інсайдер із Північної Кореї.

За його словами, якщо армії не уникнути, то батьки намагаються влаштувати своїх синів на флот, у військово-повітряні сили або в бюро безпеки (поліцію), де їх із меншою вірогідністю відправлять до Росії.

У Північній Кореї чоловіки зазвичай вступають на військову службу у віці 17 років після закінчення середньої школи. Вступ до університету або технікуму відкладає призов.

Солдати КНДР Фото: Getty Images

"Друг, у якого син служить у "Штурмовому корпусі", запитував про нього і підтвердив, що він усе ще перебуває на батьківщині, а не в Росії. За їхніми словами, солдатів із Хверена, Мусана і Хесана біля китайського кордону не відправляють до Росії. Їм не довіряють, тому що вони можуть дезертирувати", — інсайдер пояснив, що в цих районах багато перебіжчиків, а в солдатів можуть бути сім'ї або знайомі, які дезертирували.

"Штурмовий корпус" вважається елітним північнокорейським військовим підрозділом, і влада Південної Кореї вважає, що він становить ядро сил, розгорнутих у Росії.

Але не всі намагаються уникнути відправки в Росію. Деякі молоді люди, дізнавшись про "відрядження" до РФ, добровільно вирушають воювати за Путіна.

"Деякі безрозсудні юнаки добровільно йдуть на службу, заявляючи, що хочуть побувати в чужій країні або взяти участь у справжніх бойових діях. Заявки зазвичай обробляються школами, але що буде далі? Учням із прикордонних регіонів, імовірно, не дозволять поїхати", — сказало джерело.

Також він пояснив, що саме із себе представляє "Штурмовий корпус". Це не спецназ у сучасному розумінні цього слова.

Незважаючи на те, що бійці "Штурмового корпусу" є спецпідрозділами, вони мало чим відрізняються від звичайних солдатів.

Показові виступи спецназу КНДР Фото: KCNA

"У суспільстві склалася думка, що вони є елітною групою, яка має чудові бойові навички та фізичну силу. І їжа тут відносно краща, ніж в інших підрозділах. У 1990-ті існували такі "привілеї", як гарантований вступ до Трудової партії Кореї після звільнення і можливість бути рекомендованим для вступу до університету", — інсайдер пояснив, що більшу частину "Штурмового корпусу" КНДР становлять молоді люди з родин селян та простих робітників, які мріють піднятися вище на соціальній драбині.

Нагадаємо, ще в листопаді 2024 року, коли стало відомо, що солдатів КНДР відправляють у Росію на війну з Україною, багато жителів Північної Кореї були переконані, що воювати їм не доведеться. Але вони розраховували, що їхні діти їстимуть досита "сир і молоко".