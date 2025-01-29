В КНДР узнали о гибели солдат в России: родители боятся за своих сыновей, - СМИ

Украинские и южнокорейские власти считают, что в боях погибло не менее 4000 северокорейских солдат. И новости об этом наконец добрались до КНДР.

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В войне России против Украины участвуют около 12 000 солдат из Северной Кореи, которых Ким Чен Ын отправил на помощь своему российскому коллеге-диктатору Владимиру Путину. Не менее 4000 уже погибли, как считают в Украине и Южной Корее. И наконец об этом узнали в КНДР. Об этом сообщают журналисты издания Asia Press.

Для связи с людьми из Северной Кореи репортеры передают им простые телефоны китайского производства.

"Мама не знает, что меня отправили в Россию" – сказал 19-летний солдат КНДР после того, как его взяли в плен украинские войска в начале января 2025 года. Солдаты Ким Чен Ына делают все, чтобы избежать плена, ВСУ сообщают, что они даже кончают жизнь самоубийством. Вместе с отчаянными атаками "в лоб", смертность среди северокорейских военных очень высока.

Пленный солдат КНДР в украинском плену Фото: СБУ

Украинские и южнокорейские власти оценивают число погибших в 3000-4000 человек. Информация об этих жертвах теперь распространяется в Северной Корее. Хотя режим Ким Чен Ына официально не признал отправку своих людей в Россию и строго контролирует соответствующую информацию, новости о смертях, по-видимому, распространяются по неофициальным каналам.

"Распространяется слух, что многие наши солдаты погибают в России. Информация поступила с "фронта", возможно, через южнокорейские радиопередачи", — сообщил инсайдер из КНДР еще 19 января.

16 января южнокорейские военные использовали большие громкоговорители около границы, чтобы передать новость о том, что двое северокорейских солдат были захвачены ВСУ, что есть жертвы и что среди вещей солдат были найдены предсмертные записки. Кроме того, многие люди в южных регионах, близких к Южной Корее, тайно смотрят южнокорейские теле- и радиопередачи. Это говорит о том, что информация о потерях могла распространиться на север с юга.

Солдаты КНДР Фото: Getty Images

Также существует вероятность, что северокорейские перебежчики в Южной Корее и Японии распространили эту информацию среди родственников и знакомых в приграничном районе Китая с помощью нелегальных китайских мобильных телефонов.

В Северной Корее вот-вот начнется весенний призыв в армию. По словам инсайдера, по мере того, как начинаются предварительные медицинские осмотры, проверки биографических данных и предпочтения по размещению, родители сыновей призывного возраста все больше беспокоятся о своих детях.

"Родители теперь паникуют. Теперь они знают не только о "командировках" в Россию, но и о потерях. Один мой знакомый продал свой дом, чтобы собрать деньги на взятки, чтобы его сын поступил в университет, а не пошел в армию. Во многих семьях только один сын, поэтому родители в ужасе", — сообщил инсайдер из Северной Корее.

По его словам, если армии не избежать, то родители пытаются устроить своих сыновей на флот, в военно-воздушные силы или в бюро безопасности (полицию), где их с меньшей вероятностью отправят в Россию.

В Северной Корее мужчины обычно поступают на военную службу в возрасте 17 лет после окончания средней школы. Поступление в университет или техникум откладывает призыв.

Солдаты КНДР Фото: Getty Images

"Друг у которого сын служит в "Штурмовом корпусе", спрашивал о нем и подтвердил, что он все еще находится на родине, а не в России. По их словам, солдат из Хверена, Мусана и Хесан около китайской границы не отправляют в Россию. Им не доверяют, потому что они могут дезертировать", — инсайдер пояснил, что в в этих районах много перебежчиков, а у солдат могут быть семьи или знакомые, которые дезертировали.

"Штурмовой корпус" считается элитным северокорейским военным подразделением, и власти Южной Кореи считают, что он составляет ядро ​​сил, развернутых в России.

Но не все пытаются избежать отправки в Россию. Некоторые молодые люди, узнав о "командировках" в РФ, добровольно отправляются воевать за Путина.

"Некоторые безрассудные юноши добровольно идут на службу, заявляя, что хотят побывать в чужой стране или поучаствовать в настоящих боевых действиях. Заявки обычно обрабатываются школами, но что будет дальше? Учащимся из приграничных регионов, вероятно, не разрешат поехать", — сказал источник.

Также он пояснил, что именно из себя представляет "Штурмовой корпус". Это не спецназ в современном понимании этого слова.

Несмотря на то, что бойцы "Штурмового корпуса" являются спецподразделениями, они мало чем отличаются от обычных солдат.

Показательные выступления спецназа КНДР Фото: KCNA

"В обществе сложилось мнение, что они являются элитной группой, обладающей превосходными боевыми навыками и физической силой. И еда здесь относительно лучше, чем в других подразделениях. В 1990-е существовали такие "привилегии", как гарантированное вступление в Трудовую партию Кореи после увольнения и возможность быть рекомендованным для поступления в университет", — инсайдер пояснил, что большую часть "Штурмового корпуса" КНДР составляют молодые люди из семей крестьян и простых рабочих, мечтающие подняться выше по социальной лестнице.

Напомним, еще в ноябре 2024 года, когда стало известно, что солдат КНДР отправляют в Россию на войну с Украиной, многие жители Северной Кореи были убеждены, что воевать им не придется. Но они рассчитывали, что их дети будут есть досыта "сыр и молоко".