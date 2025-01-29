В КНДР узнали о гибели солдат в России: родители боятся за своих сыновей, - СМИ
Украинские и южнокорейские власти считают, что в боях погибло не менее 4000 северокорейских солдат. И новости об этом наконец добрались до КНДР.
В войне России против Украины участвуют около 12 000 солдат из Северной Кореи, которых Ким Чен Ын отправил на помощь своему российскому коллеге-диктатору Владимиру Путину. Не менее 4000 уже погибли, как считают в Украине и Южной Корее. И наконец об этом узнали в КНДР. Об этом сообщают журналисты издания Asia Press.
Для связи с людьми из Северной Кореи репортеры передают им простые телефоны китайского производства.
"Мама не знает, что меня отправили в Россию" – сказал 19-летний солдат КНДР после того, как его взяли в плен украинские войска в начале января 2025 года. Солдаты Ким Чен Ына делают все, чтобы избежать плена, ВСУ сообщают, что они даже кончают жизнь самоубийством. Вместе с отчаянными атаками "в лоб", смертность среди северокорейских военных очень высока.
Украинские и южнокорейские власти оценивают число погибших в 3000-4000 человек. Информация об этих жертвах теперь распространяется в Северной Корее. Хотя режим Ким Чен Ына официально не признал отправку своих людей в Россию и строго контролирует соответствующую информацию, новости о смертях, по-видимому, распространяются по неофициальным каналам.
"Распространяется слух, что многие наши солдаты погибают в России. Информация поступила с "фронта", возможно, через южнокорейские радиопередачи", — сообщил инсайдер из КНДР еще 19 января.
16 января южнокорейские военные использовали большие громкоговорители около границы, чтобы передать новость о том, что двое северокорейских солдат были захвачены ВСУ, что есть жертвы и что среди вещей солдат были найдены предсмертные записки. Кроме того, многие люди в южных регионах, близких к Южной Корее, тайно смотрят южнокорейские теле- и радиопередачи. Это говорит о том, что информация о потерях могла распространиться на север с юга.
Также существует вероятность, что северокорейские перебежчики в Южной Корее и Японии распространили эту информацию среди родственников и знакомых в приграничном районе Китая с помощью нелегальных китайских мобильных телефонов.
В Северной Корее вот-вот начнется весенний призыв в армию. По словам инсайдера, по мере того, как начинаются предварительные медицинские осмотры, проверки биографических данных и предпочтения по размещению, родители сыновей призывного возраста все больше беспокоятся о своих детях.
"Родители теперь паникуют. Теперь они знают не только о "командировках" в Россию, но и о потерях. Один мой знакомый продал свой дом, чтобы собрать деньги на взятки, чтобы его сын поступил в университет, а не пошел в армию. Во многих семьях только один сын, поэтому родители в ужасе", — сообщил инсайдер из Северной Корее.
По его словам, если армии не избежать, то родители пытаются устроить своих сыновей на флот, в военно-воздушные силы или в бюро безопасности (полицию), где их с меньшей вероятностью отправят в Россию.
В Северной Корее мужчины обычно поступают на военную службу в возрасте 17 лет после окончания средней школы. Поступление в университет или техникум откладывает призыв.
"Друг у которого сын служит в "Штурмовом корпусе", спрашивал о нем и подтвердил, что он все еще находится на родине, а не в России. По их словам, солдат из Хверена, Мусана и Хесан около китайской границы не отправляют в Россию. Им не доверяют, потому что они могут дезертировать", — инсайдер пояснил, что в в этих районах много перебежчиков, а у солдат могут быть семьи или знакомые, которые дезертировали.
"Штурмовой корпус" считается элитным северокорейским военным подразделением, и власти Южной Кореи считают, что он составляет ядро сил, развернутых в России.
Но не все пытаются избежать отправки в Россию. Некоторые молодые люди, узнав о "командировках" в РФ, добровольно отправляются воевать за Путина.
"Некоторые безрассудные юноши добровольно идут на службу, заявляя, что хотят побывать в чужой стране или поучаствовать в настоящих боевых действиях. Заявки обычно обрабатываются школами, но что будет дальше? Учащимся из приграничных регионов, вероятно, не разрешат поехать", — сказал источник.
Также он пояснил, что именно из себя представляет "Штурмовой корпус". Это не спецназ в современном понимании этого слова.
Несмотря на то, что бойцы "Штурмового корпуса" являются спецподразделениями, они мало чем отличаются от обычных солдат.
"В обществе сложилось мнение, что они являются элитной группой, обладающей превосходными боевыми навыками и физической силой. И еда здесь относительно лучше, чем в других подразделениях. В 1990-е существовали такие "привилегии", как гарантированное вступление в Трудовую партию Кореи после увольнения и возможность быть рекомендованным для поступления в университет", — инсайдер пояснил, что большую часть "Штурмового корпуса" КНДР составляют молодые люди из семей крестьян и простых рабочих, мечтающие подняться выше по социальной лестнице.
Напомним, еще в ноябре 2024 года, когда стало известно, что солдат КНДР отправляют в Россию на войну с Украиной, многие жители Северной Кореи были убеждены, что воевать им не придется. Но они рассчитывали, что их дети будут есть досыта "сыр и молоко".