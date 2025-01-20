"Не знал, против кого воюем": пленный из КНДР рассказал, как его отправили на войну (видео)

Пленный солдат рассказывает, что его вместе с сотней других северокорейских военных перевезли в РФ грузовым паромом. Он утверждает, что не знал, что будет воевать в России против украинцев.

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Пленный солдат КНДР рассказал следователям Службы безопасности Украины, как его отправили в Курскую область на войну против Украины. Новое видео допроса опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам северокорейского военного, некоторые из солдат КНДР учились у россиян пользоваться тяжелой российской техникой, однако сам он служил в разведывательном батальоне и таких учений не проходил.

Он пошел на срочную службу в армию Ким Чен Ына сразу после школы, в 17 лет.

"Обычно после окончания школы все мужчины идут служить. Я тоже поступил в армию на разведывательное отделение и был на протяжении всей моей службы", — рассказал пленный.

Из КНДР в РФ его вместе с сотней других солдат перевозили российским грузовым паромом, затем — поездом. Он также сказал, что его мать не знает, где он находится.

"Я сам не знал до того, как приехать в Россию, что я буду воевать здесь. Даже не знал, против кого мы воюем", — утверждает северокорейский разведчик.

Пленный признался, что в целом о внешнем мире во время жизни в КНДР ему было известно немного. О Южной Корее, по его словам, он знал только то, что там меньше гор, чем в Северной.

Напомним, на обнародованном 14 января Владимиром Зеленским видео пленный солдат из КНДР рассказывал, что товарищи бросили его раненого на поле боя во время отступления. Он также рассказал, что оккупанты выдали ему документы с поддельным именем и инструкции о том, как вести себя при встрече с украинскими военными.

17 января пресс-служба 12-й бригады специального назначения "Азов" опубликовала видео допроса взятого в плен эскимоса. По его словам, он присоединился к российским оккупационным войскам, чтобы "освободить украинцев от фашизма".