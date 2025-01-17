"Я здесь, чтобы от фашизма освободить": бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса (видео)

По словам пленного, его сослуживцы бросили его во время выполнения боевого задания.

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Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен военного ВС РФ, который оказался эскимосом. Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов", — говорится в сообщении.

Сам пленный рассказал, что сначала он был оператором наводчиком БМП, однако 6 октября 2024 года его перевели в пехоту. Во время выполнения боевого задания на Торецком направлении мужчину взяли в плен, поскольку сослуживцы бросили его.

"Против украинского народа ничего не имею. Я здесь просто для того, чтобы от фашизма освободить", — подчеркнул эскимос.

Он также рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам и то, что они считают эскимосов неграмотными людьми.

"Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные" штурмы, всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев", — отметили в "Азове".

Напомним, в январе бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен сразу 23 российских оккупантов.

14 января пленный КНДР признался, что ему приказывали делать с военнослужащими ВСУ.