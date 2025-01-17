"Я тут, щоб від фашизму звільнити": бійці "Азову" взяли у полон ескімоса (відео)

За словами полоненого, його товариші по службі кинули його під час виконання бойового завдання.

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Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азовʼ взяли у полон військового ЗС РФ, який виявився ескімосом. Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії — народу ескімосів", — йдеться у повідомленні.

Сам полонений розповів, що спочатку він був оператором навідником БМП, проте 6 жовтня 2024 року його перевели у піхоту. Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку чоловіка взяли у полон, оскільки товариші по службі кинули його.

"Проти українського народу нічого не маю. Я тут просто для того, щоб від фашизму звільнити", — підкреслив ескімос.

Він також розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів та те, що вони вважають ескімосів неграмотними людьми.

"Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців", — наголосили в "Азові".

Нагадаємо, у січні бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" взяли у полон одразу 23 російських окупантів.

14 січня полонений КНДР зізнався, що йому наказували робити з військовослужбовцями ЗСУ.