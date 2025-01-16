"Офіцери, сержанти і солдати": ЗСУ взяли в полон 27 російських військових у Курській області (відео)

За даними ДШВ, серед полонених росіян представники різних регіонів Росії та тимчасово окупованого міста Севастополь, які добровільно склали зброю.

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У Курській області воїни ДШВ разом із побратимами взяли в полон 27 російських солдатів. Опинившись у "глухому куті", російські військовослужбовці добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя, усім пораненим одразу ж надали медичну допомогу. Про це повідомляється, що публікації пресслужби ДШВ.

ЗСУ взяли в полон 27 російських солдатів у Курській області

"Це офіцери, сержанти й солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії та тимчасово окупованого міста Севастополь. Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір — добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя, — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що заважає росіянам наступати під Покровськом.

Також повідомлялося, що РФ втратила на Курському напрямку щонайменше 30-35 тисяч осіб за 5 місяців.