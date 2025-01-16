"Офицеры, сержанты и солдаты": ВСУ взяли в плен 27 российских военных в Курской области (видео)

По данным ДШВ, среди пленных россиян представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь, которые добровольно сложили оружие.

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В Курской области воины ДШВ вместе с побратимами взяли в плен 27 российских солдат. Оказавшись в "глухом угле", российские военнослужащие добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь, всем раненым сразу же предоставили медпомощь. Об этом сообщается, что публикации пресс-службы ДШВ.

ВСУ взяли в плен 27 российских солдат в Курской области

"Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь. Оказавшись в затруднительной боевой ситуации, они сделали правильный выбор – добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь, — говорится в публикации.

Напомним, что военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что мешает россиянам наступать под Покровском.

Также сообщалось, что РФ потеряла на Курском направлении не менее 30-35 тысяч человек за 5 месяцев.