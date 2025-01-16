РФ потеряла на Курском направлении не менее 30-35 тысяч человек за 5 месяцев, — Зеленский

По словам президента Украины, такие потери россиян являются неслучайными и помогло этому дальнобойное оружие.

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ВС РФ потеряли в Курской области по крайней мере 30-35 тысяч личного состава с начала операции Сил обороны Украины. Такие данные озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

По словам главы государства, потери россиян погибшими и ранеными на Курском направлении могут подтвердить все разведки мира.

"На одном курском направлении вам все разведки мира скажут: Россия потеряла 30-35 тысяч", — заявил Владимир Зеленский журналистам.

Также президент Украины отметил, что такие потери у россиян на этом направлении неслучайны. По его словам, соответствующий результат обеспечило дальнобойное оружие.

В то же время предыдущие утверждения главы государства несколько отличаются от нынешних. Так, 6 января Владимир Зеленский по итогам заседания ставки сообщил о том, что россияне в ходе 5 месяцев боевых действий на Курщине потеряли более 38 тысяч своих солдат.

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат — только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч — безвозвратно", — заявил 6 января президент Украины.

В то же время ситуация на Курском направлении остается напряженной. РФ удалось выбить Силы обороны Украины из ряда населенных пунктов в Курской области. 15 января OSINT-аналитики рассказали, что первый рывок российского контрнаступления в регионе был самым удачным, а суммарные потери ВС РФ были незначительными.

При этом российские атаки не происходят без конфузов: 15 января в местных СМИ сообщили, что в Курской области самолет ВКС РФ сбросил авиабомбу на дом полицейского.

Напомним, 3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время первого заседания правительства, что в 2025 году Силы обороны получат возможность запускать по военным объектам РФ по 2,5 тысячи дальнобойных дронов ежемесячно. Также планируется изготовление крылатых ракет и дронов-ракет в количестве 250 единиц в месяц.